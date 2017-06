Partizani e Kukësi, përgatitjet i nisin bashkë

Rivalë të fortë të kampionatit të kaluar, tani Kukësi e Partizani i nisin përgatitjet për pjesëmarrjen europiane, në të njëjtën ditë, të njëjtin vend e madje të njëjtin orar. Pasditen e të hënës së ardhshme, më saktësisht në orën 18.00 kampionët dhe nënkampionët e vendit do të ndajnë dy fushat e Kompleksit Stërvitor në Pezë Helmës, për të nisur përgatitjet për pjesëmarrjet respektive në eleminatoret e Champions dhe Europa League. Në pritje për të mësuar kundërshtarët që do të kenë përballë Kukësi dhe Partizani do të zhvillojnë ditët e para të përgatitjeve në kryeqytet. Nën drejtimin e Sulejman Starovës Partizani ku është afryar zyrtarisht Kotobelli, ndërsa largimi i vetëm me vulë zyrtare është ai i Boniface, sulmuesit që nuk la asnjë shenjë në muajt e qëndrimit, do të zhvillojë javën e parë të përgatitjeve në kryeqytet, ndërsa më pas do të zhvillojë një tjetër minifazë jashtë vendit.

Destinacioni ende nuk është vendosur përfundimisht, por pistat e mundshme për momentin janë Maqedonia, ose një grumbullim disa ditor në Itali. Për sa i përket Kukësit, kampionët kanë zgjedhur për këtë vit Austrinë, destinacion ku do të nisen në 22 qershor. Gjatë ditëbve të para të përgatitjeve në Tiranë, trajneri Ernest Gjoka që pas largimeve të Dvornekovic, Grecës, Meminit, e Rangel ka në dispozicionë rreth 16 futbollistë nga skuadra e parë do të marrë në testim edhe futbollistë të rinj, ndërkohë që si te Kukësi edhe te Partizani është duke u punuar për përforcime cilësore ne merkato, me skuadrat që janë kryesiesht në kërkim të futbollistëve të vlefshëm për fazën sulmuese.