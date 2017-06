Partizani-Ekuban, pak shanse për rikthimin

Te Partizani e presin akoma pasi nuk mund të mësohen dot me idenë që nuk do të kenë më në skuadër një prej sulmuesve më të mirë të huaj që ka qenë e pjesë e të Kuqve por edhe kampionatit shqiptar në këto vitet e fundit. Edhe pse nuk ja doli të fitonte titullin kampion që Partizani e mbylli kampionatin në vendin e 2-të një meritë të jashtëzakonshme e ka Ekuban, autori i 15 golave në sezonin e tij të parë me skuadrën e Starovës. Kartoni i sulmuesit ganez është në pronësi të Chievos që për ta lënë lirë lojtarin kërkon rreth 500 mijë Euro. Të Kuqtë shpresojnë ende të kenë shërbimet e 23-vjecarit edhe në sezonin e ri por kur dëgjon të tilla shifra dhe emra skuadrash të rëndësishme europiane që interesohen për Ekuban është e paimagjinueshme të mendosh që sulmuesi mund të kthehet te Partizani. Në përfundim të miqësores ndaj Prishtinës në prononcimin e tij për Supersport trajneri Sulejman Starova la të kuptohet se në kampin e kuq presin ende një përgjigje nga Ekuban.

Por pavarsisht deklaratave të trajnerit, është mëse e qartë që Partizani nuk ka potencialin ekonomik për të blerë kartonin e 23-vjecarit, ndërsa Chievo nuk mendon ta huazojë më pasi dëshiron ta shesë lojtarin. Në këtë mënyrë shanset që Ekuban të veshë sërish fanellën e kuqe janë fare minimale. Leeds United është klubi më i interesuar për momentin për të marrë shërbimet e Ekuban pasi i ofron lojtarit një pagë prej 170 mijë Eurosh në sezon. Por oferta e klubit nga Championshipi anglez nuk është e vetmja pasi për 23-vjecarin po lëvizin edhe kroatët e Osijekut që pak javë më parë blenë zyrtarisht, kartonin e Eros Grezdës nga Lokomotiva e Zagrebit. Interesim për lojtarin e Chievos ka edhe nga Rusia dhe duke patur parasysh të gjitha këto oferta tashmë mund të thuhet me plot gojën se Caleb Ekuban e përdori Partizanin si një trampolinë për tu transferuar te një klub më i rëndësishëm europian, sepse rikthimi i ganezit te të Kuqtë kryeqytetas tashmë ngjason më tepër me një utopi.