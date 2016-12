Partizani feston në Korcë, mund Skënderbeun

Në Korcë, Krishtlindjet i feston Partizani. Fitore e madhe e të kuqve që në kryendeshjen e fundvitit imponohen 2-1 ndaj rivalëve të Skënderbeut. Një përmbysje karakteri e skuadrës së Starovës që feston falë Khaleb Ekuban, heroit të ndeshjes autor i dy golave që forcojnë konturet e pretendentit të titullit për Partizanin e Starovës.

Të Skënderbeu me Jashanicën e Osmanin në qendër të mbrojtjes rikthehej në mesfushë Orelesi bashkë me Nimagën e Lilajn, James Latifi dhe Salihi në tredhëmbëshin e sulmit, Torassa- Ekuban-Vila në vijën e parë të Partizanit, me Ramadanin me Trashin e Bathën pas tyre. Nuk mungojnë dekori dhe thumbat që shoqërojnë supersfidat e Superiores. Fillim më i mirë për Skënderbeun që nis të duket në zonën e Hoxhës dhe kampionët gjejnë shumë shpejt atë që kërkonin, aksion model i tyre me Lilajn që me një vertikalizim për James djeg gjithë mbrojtjen e kuqe me nigerianin që me gjakftohtësinë e një killeri ndëshkon Hoxhën.

Skënderbeu në avantazh, goli i 4-t sezonal për nigerianin që mbushte 24-vjec para dy ditësh, nis në malore për Partizanin, reflektohet dëshpërimi te gjesti i Trashit me flamurin që i kushton kartonin e verdhë. Në të 24-tën, Liridon Latifi provon një harkim që është shumë larg asaj që donte të bënte duke irrituar Agostinellin që do kishte preferuar pasimin.Në kampin e kuq, provon me armën e tij të fortë goditjet standart Idriz Batha dhe goditja është vërtet perfekte, por Shehi me majat e gishtave eviton golin. Partizani mbetet i rrezikshëm dhe i duhet vetëm një top i humbur në mesfushë nga Orelesi për të ndëshkuar Skënderbeun, në kundërsulm ndërthuren shpejtësia e Torassës me forcën e Ekuban që i reziston Jashanicës dhe ndëshkon Shehin.

Gjithcka nga e para në përballjen e pretendentëve, lider i padiskutueshëm i Partizanit Khaleb Ekuban ndërkohë që nuk është fare pa faj dhe Shehi për herë të dytë pas Kukësit i shkon topi poshtë trupit. Padyshim për hidhërimin e Agostinellit. Përfundon në barazim pjesa e parë dhe në startin e së dytës, mendojnë tifozët Korcarë që i japin bukuri atmosferës me koreografinë e tyre. Skënderbeu e nis me vrull, në të 48 Nimaga nuk godet sic duhet me kokë një krosim nga e majta, ndërsa në minutën e 50 është Liridon Latifi që provon befasinë nga distanca, gjendet gati Alban Hoxha që vuan dhe përplasjen me Nimagën. Në të 52 rasti më flagrat me James që nga pika e penalltisë godet traversës, vërtet i pafat Skënderbeu që menjëhertë më pas shikon Partizanin ta ndëshkojë në momentin e tij më të mirë.Në minutën e 56 sërish një kundërsulm i Partizanit, Ekuban sërish e fiton duelin me Jashanicën dhe përparon në kufijtë e zonës aty ku nuk fal.

2-1 për Partizanin, përmbyset gjithcka në Korcë falë golit të 9 sezonal të Khaleb Ekuban, në harë tifozët e kuq, vështirë të përmbajë emocionert dhe Starova. Gjithmonë e më shumë lider i kësaj skuadre sulmuesi italo-ganez që merr një karton të verdhë të cuditshëm në të 66 pasi nuk pranon të dalë jashtë vijave kufizuese kur kishte nevojë për t’u mjekuar, në të 71 detyrohet të lërë fushën për t’i bërë vend Filit. Skënderbeu mbetet i rrezikshëm me Nimagën dhe James që para porte nuk arrijnë të maksimalizojnë krosimin në minutën e 76, por rastin me të mirë e ka Fili që falë një pasimi perfekt nga Trashi prezantohet i vetëm para Shehit, ka hapësirë dhe kohë , tenton të kalojë dhe portierin por goditja e tij është jashtë. Është i destinuar të mbetet në ankth deri në fund Starova, dhe ka të drejtë pasi ndeshja mbetet e hapur dhe duhet klasi i Alban Hoxhës që Partizani të mos pësojë në goditjen e bukur të Latifit. Pak minuta lojë edhe për Mazrekjan, rikthehet si dhuratë fundviti për tifozët e kuq, ashtu sic ishte premtuart nga stafi mjekësor, por më e rëndësishmja është se Partizani menaxhon rezultatin pasi Serginho dështon në goditjen e tij në minutën e 92, dhe dhurata më e madhe për tifozët e kuq është padyshim kjo fitore ndaj Skënderbeut. Ka të gjithë të drejtën të festojë Partizanin që e mbyll vitin vetëm një pikë larg Kukësit me një provë të vërtetë force, rivalët e titullit janë të paralajmëruar.