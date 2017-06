Partizani firmos për dy sezone me Prognin

Partizani lëviz në merkaton hyrëse pas largimeve të Ramadanit dhe Cetkivic duke afruar sulmuesin Gerhard Progni. Lajmin e bën të ditur vetë klubi i kuq në një komunikatë zyrtare. “Klubi njofton arritjen e marrëveshjes me Gerhard Prognin. Sulmuesi i njohur i cili sezonin e kaluar ishte pjesë e Teutës, ka nënshkruar një kontratë 2 vjeçare me opsion rinovimi edhe për një tjetër sezon me fanelën e 15-të herë Kampionëve të vendit. Progni rikthehet në familjen e kuqe, klub nga i cili është formuar si lojtar duke u aktivizuar edhe për katër sezone dhe qenë pjesë e skuadrës deri në sezonin 2008. Sulmuesi do të mbaj të veshur fanelën me numër 77”, theksohet në kounikatën e publikuar në faqen e klubit kryeqytetas. 30-vjeçari i lindur në Trpojë ka një eksperiencë të gjatë në futbollin shqiptar. Sezonin e fundit ai e kaloi pjesërisht në Azerbajxhan me Ziran dhe pjesërisht me Teutën, skuadër që e ndihmoi të siguronte mbijetesën në Kategorinë Superiore. Progni ka fituar dy tituj me Skënderbeun në sezonet 2014/2015 dhe 2015-2016, ndërsa me fanellën e Kukësit është aktivizuar në dy sezonet paraardhëse. Progni numëron gjithashtu edhe 3 vite eksperiencë me Flamurtarin dhe një me Dinamon e Besën.