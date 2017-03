Partizani, fitorja vjen nga mbrojtja

Nevojitej një mbrojtës për t’i dhënë tre pikët Partizanit. Gëzim Krasniqi në minutën e 68-të realizoi golin e fitores 1-0 në fushën e Laçit. Ai moment zgjdhi sfidën në favor të të kuqve, për një ndeshje që në të kundërt rrezikonte të prodhonte shumë polemika. Prej golit të shpejt të Ekuban, të anuluar pas sinjalizimit të asistentit Redi Zaimi. Në stadiumin pa tifozë, kryeqytetasit dominuan, duke kërkuar avantazhin edhe me Ekuban, që në të 12-ën u frenua në mënyrë të shkëlqyer nga Selmani. Pak çaste më pas, Fejzullahi u pengua në zonë, por ndërsa të kuqtë pretendonin 11-metërsh asistenti sinjalizoi sërish për pozicion jashtë loje, duke shkaktuar pakënaqësi te trajnerit Starova.

Me Ekuban që shpërdoroi një tjetër mundësi të mirë dhe tentativën e lehtë të Fejsullahit, Laçi krijoi rastin e parë të rrezikshëm vetëm në të 33-ën, me Kanaparin që kërkoi golin spektakolar me roveshatë. Partizani e mbylli pjesën e parë në sulm, duke rrezikuar në dy raste të tjera me Ekuban, si edhe me Çetkoviç, por pa arritur të zhbllokonin ndeshjen. Në startin e pjesës së dytë Starova aktivizoi Mazrekajn, për ti dhënë një implus fazës sulmuese, ndërsa Sinella u përgjigj me aktivizimin e Serxho Junior.

Pikërisht Mazrekaj ishte pranë golit të avantazhit në të 54-ën, me një mundësi të shkëlqyer pas këmbënguljes së Ekuban në zonë, por shtylla i prishi festën. Partizani shënoi edhe golin e dytë, por edhe këtë herë rrjeta u anulua për pozicion të parregullt. Ndërsa Torassa shpërdoroi një tjetër mundësi të mirë për të shënuar, Laçi provoi të përgjigjej me Mensah, që nuk goditi si duhet. Minuta e 68-të që solli edhe golin e fitores së Partizanit, ndryshoi edhe balancat në fushë, me Partizanin që mendoi të mbronte avantazhin, duke vuajtur presionin e kurbinasve. Për Laçin provuan Jonuzi me një tentativë nga distanca, ndërsa Arbër Shala kishte shansin më të mirë të barazonte shifrat, por u frenua nga Alban Hoxha, me portierin që luajti kundër parashikimeve dhe u shfaq vendimtar në momentin më të rëndësishëm. Partizani largohet me pikët e plota nga Laçi, e pavarësisht vendit të tretë në renditje, mbetet aty. Pranë rivalëve për titull, në një betejë që do të vazhdojë deri në fund të sezonit.