Partizani, gjithmonë e më larg titullit, 1-1 me Flamurtarin

Partizani për të tretën ndeshje radhazi nuk arrin të fitojë dhe pothuajse i jep lamtumirën titullit, por në ndeshjen me Flamurtarin të kuqve i mungon një penallti për Ekubanin, që me shumë mundësi do të krijojë polemika të shumta në ditët në vazhdim. Në Vlorë, kryeqytetasit u frenuan 1-1 nga Flamurtari që mori një pikë flori për mbijetesën në një kampionat ku do të luhet për gjithcka deri në vërshëllimën e fundit. Ndeshja në Vlorë, në fakt ishte shumë e mirë sa i përket ritmin dhe rasteve, me Flamurtarin që në fraksionin e parë pati një mudnësi shumë të mirë për të shënuar që në minutën e 10-të me Shkodrën por Hoxha bëri një pritje të jashtëzakonshme, ashtu si dhe Halilaj në të 16-tën ndaj Malotën. Golin e parë e gjeti Partizani me Ekubanin që në të 33-tën shfrytëzoi një kundërsulm të shpejtë të të tijve për të gjetur epërsinë.

Në pushim megjithatë mund të shkohej në barazim, por Busic shpërdoroi golin e barazimit. Gjithsesi topin në rrjetë skuadra vlonjate e dërgoi sapo filloi pjesa e dytë me Malotën që preku topin me dorë në zonë duke shkaktuar penallti, të cilën nuk e gaboi kapiteni Telushi.

Partizani e kuptoi se qëndrimi prapa ishte i gabuar dhe u hodh përpara me forca të shumta duke krijuar një mori rastes. Në të 64-trën ishte Vila që nuk goditi sic duhet, ndërsa pas ekzekutimit nga goditja e këndit një dalje nga e gabuar e Halilajt nuk u shfrytëzua nga të kuqtë. 4 minuta më pas Alves rrezikoi autogolin, ndërsa rëndësia e pikëve në këtë përballje duket se nervozoi dhe tifozët në tribuna. Gjithsesi në fushë ekipet bën gjithcka për të arritur te goli. Në të 79-tën Ekuban u mbajt prej fanelle në zonë por kryesori nuk vërshelleu për 11-metërsh, ndërsa në të 82-tën Leal flaku nga pranë mundësinë e epërsisë, sic bëri ën mënyrë të pabesueshme dhe Bardhi në krahun tjetër në të 84-trën.

U mbyll në barazim 1-1 me Flamurtarin që merr një pikë frymëmarrje për shpëtimin ndërsa Partizani shikon t’i zveniten gjithmnonë e më tepër shanset e titullit.