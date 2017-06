Partizani i Europës, më i fortë se një vit më parë

Largimi tashmë zyrtar i Caleb Ekuban dhe Agustin Torassës, të cilët nuk figurojnë në listën e të federuarve për përplasjen e dyfishtë me Botev Plovdiv, ka lënë një boshllëk të madh te Partizani në fazën sulmuese, por nëse i referohesh organikës që kuqe që eliminoi Ferencvaroshin në raundit e dytë të Championsit sezonin e kaluar, të krijohet bindja që Partizani aktual ndoshta është edhe më cilësor se një vit më parë. Nën drejtimin e Adolfo Sormanit Partizani e nisi aventurën europiane pa Ekuban, duke aktkvizuar si sulmues të parë Realdo Filin, autor i atij goli spektakolar në barazimin 1-1 në Elbasan me skuadrën hungareze, ndërkohë Partizani i sotëm për fazën e avancuar pritet të mbështetet te eksperienca e Xhevahir Sukajt, që tashmë i ka kaluar të gjithë problemet fizike, madje duket futbollisti më në formë apo më i uritur në kampin e kuq.

Gjithashtu një afrim i goditur mund të konsiderohet edhe Gerhard Progni, një lojtar me shumë eksperiencë edhe në kompeticionet europiane me Kukësin dhe Skënderbeun. Në portë është i njëjti emër, Alban Hoxha ndërsa në mbrojtje ndryshimi i vetëm lidhet me mungesën e Arapit. Gjithsesi të kuqtë kanë për qendrën e prapavijës dyshen Atanda – Krasniqi, ndërsa nga krahët janë Fejzullahi e Kalari. Në të majtë tjetër zgjidhje cilësorë është Trashi. Për mesfushën mungon Ramadani, por nëse Starova i beson rreshtimit romb 4-3-2-1, me futbollistët që ka në dispozicion mund të ndërtojë një formacion cilësor. Tjetër aspekt pozitiv është forma e Mentor Mazrekajt. Një vit më parë mesfushori nga Kosova ishte i dëmtuar, madje u kthye vetëm gjatë pjesës së dytë të sezonit. 28-vjecari i ka kaluar me kohë problemet fizike dhe mund të jetë asi nën mëngë për Starovën në Europa League. Nëse të kuqtë arritën të bënin mrekullinë ndaj Feencvaroshit, edhe pse diferencat në cilësi ishin shumë më të ndjeshme, ndaj bullgarëve të Botev Plovdiv shanset për kualifikim janë edhe më të mëdha.

Partizani ka më shumë eksperiencë dhe një grup futbollistësh që luajnë prej shumë kohësh, si dhe një trajner ekspert, i cili e njeh në detaje skuadrën. Mbetet për t’u parë se në cnivel është sulmuesi kamerunas Mustafa Enok Xhixhua, i shtuar në momentin e fundit në listën e federimeve për europën.