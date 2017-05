Partizani i merr vendin e dytë Skënderbeut

Më Kukësin të shpallur zyrtarisht kampion i Shqipërisë motivi i vetëm i Partizanit ndaj Korabit më javën përbyllëse të javës së 35-të të Superiores ishte zbritja e Skënderbeut në vendin e tretë. Të kuqtë e Starovës përmbushën prtishmëritë, duke fituar 3-0 me Korabin, madje me formacionin me të mirë të mundshëm. Gjithsesi në pjesën e dytë iu dha mundësia e aktivizimit lojtarëve të rinj që kanë patur pak hapësira në formacion.

Goditja mbi tra e Ekubanit në minutën e katërt ishte sinjali prapaprak për mkë goleadë të mundshme, ndërsa në monitën e 20 pas një kombinimi mes Torasës dhe Ekubanit përfitoi Cetkovic, që shënoi golin e tij të parë me fanellën e kuq.

Përmirëson statistikat sezoale Ekuban në minutën e 25-të, i shërbyer edhe në këtë rast nga Torasa.

Pjesa e dytë nis me një zëvendësim për Partizanit, me Bathën zëvendësohet nga Ramadani, ndërsa te Korabi Murrja futet në fushë për Denis Peposhin.

Presioni i vazhdueshëm i Partizanit u shpërblye me golin e tretë që u shënua ngha Krasniqi në të 62-ën, pas krosimit të Kalarit.

Starova i jep kënaqësinë e aktivizimit Markut dhe Hakajt, duke thirrur në stol Atandën dhe Kalarin..

Cetkovicit ia mohon golin traversa në minutën e 80-tën në rastin e fundit të kësaj sfide, që u mbyll me fitoren 3-0 të të kuqve. Në ndeshjen e javës së fundit Partizani udhëton drejt Korcës, ku do t’i mjaftoi barazimi për ta mbyllur kampionatin si nënkampion i Shqipërisë.