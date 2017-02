Partizani i plotë në derbi, Kalari stërvitje me grupin

Te Partizani kanë filluar të ndihen edhet e Derbit të Kryeqytetit me Tiranën, ndeshje e cila mund të vendosë shumë në rrutëtimit e të kuqve për të tentuar deri në fund titullin e 16-të në historine e klubit.

E ndërsa bardheblutë janë të përqendruar te cerekfinalja e kthimit të Kupës së Shqipërisë, me Kukësin në “Zeqir Ymeri”, seancat e para të javës në kampin e kuq kanë qenë në funksion të përballjes me rivalët historikë. Një avantazh jo i vogël ky për të besuarit e Starovës, që do të jenë pritës në derbi pikërisht në shtëpinë e Tiranës. Asnjë mungesë në radhët e të kuqve për këtë supersfidë të javës së 22-të të Superiores. Edhe Kalari që doli i dëmtuar nga fushë në transfertën e “Niko Dovaës”, është stërvitur me grupin, cka do të thotë se fizikisht nuk do të ketë asnjë pengesë për të qenë titullar në derbi.

Vijon normalisht i integruar me pjesën tjetër të ekipit Xhevahir Sukaj, të cilin Starova mund ta grumbullojë për derbin, ndoshta për t’i rezervuar disa minuta në varësi të ecurisë së takimit. E tentua madje që shkodrani të ishte në stol edhe ndaj Teutës, por momentin e fundit stafi teknik vendosi ta linte jashtë 18-shes. Në seancën e kësaj të martë Starova i ka kushtuar vëmendje anës taktike, ritmit të shpejtë dhe pozicionimit në të dyja fazat e lojës, duke lënë të hapur mundësinë e ndryshimene në formacion, në varësi të formës që do të shfaqin futbollistët gjatë javës.