Partizani, ikën Sulejman Starova

Një epokë e re nis te Partizani, tanimë pa Sulejman Starovën. Trajneri që drejtoi të kuqtë sezonin e kaluar pritet të largohet nga stoli i 15 herë kampionëve për tu rikthyer në pozicionin e tij të mëparshëm, në krahun e djathtë të Presidentit Demi si këshilltar i numrit një të klubit. Vlen të theksohet se ky është një vendim i vetë trajnerit i cili gjatë këtyre ditëve ka menduar për të dhënë dorëheqjen nga drejtimi i skuadrës që mbylli kampionatin në vendin e dytë të klasifikimit. Për sa i përket pasardhësit të Starovës duket se zgjedhja e trajnerit të ri do të jetë një zgjedhje ekzkluzive e Luciano Moxhit i cili pritet të mbërrijë javën e ardhshme në Tiranë. Klubi që synon të ndërtojë një skuadër që të sigurojë titullin kampion, ka vendosur ti besojë italianit me një eksperiencë të jashtëzakonshme në botën e futbollit përcaktimin jo vetëm të trajnerit të ri, por edhe zgjedhje të rëndësishme të merkatos, me Moxhin që pritet të shtojë radhët e të kuqve me disa futbollistë të huaj në ndjekje të shembullit Ekuban që rezultoi si një ndër të huajt më të mirë që kanë zbarkuar ndonjëherë në Kategorinë Superiore.