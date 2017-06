Partizani konfirmon Starovën

Klubi i Partizanit ka konfirmuar Sulejman Starovën në krye të skuadrës duke rrëzuar zërat që qarkulluan këtë të premte mbi një largim të mundshëm të trajnerit nga stoli i të kuqve. Nëpërmjet një komunikate për shtyp postuar në rrjetet sociale klubi i kuq ka përgënjeshtruar lajmin duke e konsideruar si të pavërtetë. Në komunikimin e klubit për mediat saktësohet se Starova vijon të jetë në detyrë dhe gëzon mbështetjen maksimale të presidentit Demi. Gjatë ditës u fol se trajneri do të largohej nga posti i trajnerit me dëshirën e tij të plotë për t’u rikthyer në rolin drejtues brenda klubit si këshilltar i afërt i presidentit Demi, një lajm që në fakt është mohuar nga klubi i Partizanit, që kërkon të vazhdojë projektin e tij me 62 vjecarin duke i besuar sërish pas një sezoni që i pa të kuqtë si protagonist në garën për titull deri në fund.