Partizani do të luajë në “Selman Stërmasi”

Dy skuadra elitare pa stadiume, për edicionin e ri të Kategorisë Superiore. Disa dilema për tu zgjidhur për impiantet, për të mos ndikuar në mbarëvajtjen e garës dhe për të evituar një tjetër rast “Korabi”, që e mbylli sezonin duke luajtur si pritës në shtatë stadiume të ndryshme. Kamza e rikthyer mes më të mirëve ka nisur punimet në impiantin e saj dhe sipas gjasave do ti luajnë aty ndeshjet si ekip pritës. Të paktën në parim, sepse më parë duhet dhënë “drita jeshile” nga Komisioni i Licensimeve në Federatën e Futbollit.

Për Partizanin, misterin mendoi ta zbardhte FSHF, që në hedhjen e shortit të kalendarit për edicionin 2017-2018, përcaktoi “Selman Stërmasin” si stadiumin e të kuqve. Sipas burimeve të Supersport, me 99 për qind ky do të jetë sërish stadiumi ku Partizani do ti luajë ndeshjet në shtëpi. Për momenentin mungon vetëm formalizimi, me dorëzimin e kontratës për stadiumin. Nëse deri në momentet e fundit situata ndryshon, një alternativë për të kuqtë mbetet “Elbasan Arena”, impianti ku kryeqytetasit luajtën përballjet si pritës në gjysmën e parë të sezonit të kaluar.

Për tu zgjidhur mbeten dilemat rreth Lushnjës. E rikthyer në elitë, kjo skuadër përballet me problemet më të mëdha rreth stadiumit. Punimet në “Roza Haxhiu” do të nisin vetëm gjatë javës së ardhshme dhe ende nuk mund të thuhet nëse do të përfundojnë në kohë për startin e sezonit. Nëse stadiumi i Lushnjës nuk do të jetë gati për sfidën e javës së parë të kampionatit me Vllazninë, alternativa mund të jenë impiantet e Fierit ose Ballshit, që i plotësojnë parametrat për të zhvilluar ndeshje të Kategorisë Superiore.