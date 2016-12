Partizani, merkato në sulm

Partizani në sulm. Pasi u kthye bindshëm në garën për titullin, duke fituar 2-1 në fushën e Skënderbeut, të kuqtë projektohen drejt gjysmës së dytë të sezonit. Pak ndërhyrje cilësore, në një skuadër që ka bindur në fushë me lojë dhe rezultate. Ndryshe nga një vit më parë, kur kryeqytetasit e mbyllën afatin e transferimeve të dimrit me 17 lëvizje, duke afruar 9 futbollistë dhe larguar 8 të tjerë, tashmë ndërhyrjet do të jenë cilësore.

Pas vendit të mbetur bosh nga largimi i izraelitit Azubel, objektivi kryesor mbetet afrimi i një bomberi, që do të garantonte golat drejt titullit dhe do të përforconte repartin sulmues, pesha e të cilit për momentin është mbajtur kryesisht nga Ekuban. Rikthimi i Xhevahir Sukaj-t duket thuajse i sigurt, por me shkodranin që vuan prej shumë kohësh një dëmtim, klubi po mendon edhe për një tjetër afrim në sulm.

Nga nigeriani Methiu Boniface, i cili në fillim të sezonit dukej një lojtar i Skënderbeut, por që qipriotët e Aris Limasol nuk e lejuan të aktivizohej, për të vazhduar me një tjetër emër të rëndësishëm, si serbi Nikola Durdic. Ky i fundit ka një të kaluar të rëndësishme me Augsburgun në Bundesligën gjermane, për të vazhduar me Malmoe në Suedi dhe Fortuna Dusseldorf në Bundesligën 2.

Pas gjysmës së parë të këtij sezoni, 30-vjeçari nuk i ka entuziazmuar drejtuesit e Partizanit të Beogradit dhe do ti japë lamtumirën skuadrës, ndërsa problemi kryesor mbetet paga prej 280 mijë euro e Durdic. Emra të rëndësishëm, me tifozët që mund të ëndërrojnë një skuadër dominuese në kampionat, me Partizanin që kërkon rikthimin te titulli kampion i Shqipërisë pas 24 vjetëve mungesë.