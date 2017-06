Partizani mund 1-0 Prishtinën në miqësore

Partizani fiton 1-0 testin gjeneral ndaj Prishtinës, vetëm pak ditë përpara ndeshjes së parë në Europa League ndaj bullgarëve Botev Plovdiv. Në stadiumin e qytetit të Lacit, Të Kuqtë e Sulejman Starovës zhvilluan një paraqitje pozitive duke iu falur një goli të talentit Jurgen Bardhi për të kaluar skuadrën kosovare. Për të dyja skuadrat ky ishte testi i fundit miqësor përpara pjesëmarrjen në Europa League. Nëse 15-herë kampionët e Shqipërisë shorti i ka vendosur përballë fitueseve të Kupës së Bullgarisë Botev Plovdiv, Prishtina e Arsim Thacit debutimin e saj historik në kompeticionet europiane do të ketë ndaj skuadrës suedeze të Norrkoping. Pa Krasniqin dhe Sukaj të cilët ishin lënë pushim në mënyrë që gjëndja e tyre të mos përkeqësohej, trajneri Starova e nisi sfidën me Alban Hoxhën në portë, Fejzullahin në të djathtë, Atandën dhe Ibrahimin në qëndër dhe Kotobellin në krahun e majtë të mbrojtjes. Mesfusha përbëhej nga treshja, Batha, Trashi e Vila, ndërsa Progni e Mazrekaj nga krahët mbështesnin Bardhin që në mungesë të alternativave ishte zhvendosujr në qëndër të sulmit nga Starova. Te Prishtina me Ahmed Januzin i dëmtuar që e ndiqte ndeshjen nga tribuna spikasin dy ish lojtarët e kombëtares kuqezi Armend Dallku dhe Debatik Curri. Pas një fillimi më të mirë të skuadrës kosovare Partizani mori frenat e lojës në dorë. Në minutën e 30-të një krosim i devijuar i Mazrekajt për pak sa nuk solli golin e parë të të Kuqëve por, topi u ndal nga traversa. Megjithatë Partizani arriti të zhbllokonte shifrat pak sekonda përpara fundit të pjesës së parë me një aksion model. Mazrekaj serviri, Kotobellin në të majtën e sulmit i cili me një harkim të ulët në zonë gjeti të lirë Bardhin që bëri detyrën duke mposhtur portierin Alban Muciqi. Kur kishin kaluar 10 minuta nga pjesa e dytë Të Kuqtë kryqytetas goditën sërish traversën këtë herë me Bathën. Ritmi i lojës ra disi në këtë fraksion loje me trajnerin Starova që u dha mundësinë e debutimit edhe dy afrimeve të fundit, sulmuesit kamerunas Mustafa Enoch dhe serbit Milan Basrak i cili ka firmosur me Partizanin por do të zyrtarizohet si blerja më e re të Kuqëve në datën 1 Korrik kur ti ketë përfunduar kontrata me klubin italian të Catanzaros. Për të ndjekur miqësoren e Partizanit me Prishtinën në tribunën Vip të stadiumit të Lacit ishin edhe drejtuesit më të lartë të klubit të Kuq, presidenti Gazmend Demi, italiani Luciano Moggi apo edhe drejtori sportiv Edmond Haxhia.