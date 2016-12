Partizani, në Dhjetor bëri diferencën me rivalët

Muaji dhjetor ishte parashikuar tejet i vështirë për skuadrat e Kategorisë Superiore për shkak të ngjeshjes së pazakontë të kalendarit dhe sigurisht nga rezultatet e arritura gjatë këtij muaji mund të bëhet një analizë për mundësitë dhe aftësitë që kanë ekipet për të përballuar garën. Nga data 4 deri më 22 Dhjetor janë luajtur 5 javët e fundit të fazës së dytë, me një mesatare një ndeshje në më pak se katër ditë. Dicka e pazakonte kjo për futbollin shqiptar që e ka të vështirë të përballojë një intensitet kaq të lartë ndeshjes. Nëse u referohesh rezultateve të dhjetorit, nuk është e vështirë të bëhet një renditje në bazë të pikëve të grumbulluara. Këtë klasifikim e fiton bindshëm Partizani, që ka mundur të triumfojë në 3 takime, me Lacin, Korabin dhe Skënderbeun, dhe të barazojë 2, me Kukësin dhe Flamurtarin, pra duke grumbulluar 11 pikë. Partizani ndiqet nga Kukësi me 2 pikë më pak, ndërsa Teuta dhe Luftëtari në 5 takimet e fundit kanë grumbulluar nga 8 pikë.

Tirana që deri pak javë më parë ishte në grupin e kryesuesve ka humbur shumë terren me 5 pikë nga 15 të mundshme. Të njëjtën ecuri ka edhe Skënderbeu kampion, madje në këtë lloj renditjeje shkon krah për krah me Korabin. Formacioni i Agostinellit ka mundur të fitojë vetëm ndaj bardhebluve, ka barazuar me Teutën dhe Vllazninë, por është mposhtur në dy sfidat e fundit me rivalë direkte, me Kukësin dhe Partizanin. Dy skuadrat me ecuri më të dobët në muajin dhjetor janë Laci dhe Vllaznia, që kanë grumbulluar respektivisht 4 dhe 3 pikë. Si përfundim, Partizani i Starovës në 5 javët e fundit është i fituari i madh i kampionatit, pasi ka rikuperuar 2 pikë nga Kukësi, 6 nga Skënderbeu, madje duke e lënë pas në renditje ekipin kampion, ndërsa distancën me Tiranë e ka cuar nga 2 në 8 pikë. Duket qartë se përgatitja fizike e të kuqve, përtej cilësisë që ka skuadra, ka bërë diferencën me rivalët.