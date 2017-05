Partizani në finalen e kampionatit të 19-vjeçarëve

Skënderbeu-Partizani, ajo e të Shtunës në Korcë duhet të ishte një sfidë për titullin, por me Kukësin matematikisht kampion 1-javë përpara fundit, Të Kuqtë dhe korcarët sfidën e titullit e luajtën me skuadrat e 19-vjecarëve. Në Kompleksin Internacional në Pezë Helmës, Partizani mposhti 4-2 Skëndërbeun në gjysmëfinalen e parë të play-offit të kategorisë Superiore për 19-vjecarët, duke shkurorëzuar pikërisht formacionin e drejtuar nga legjenda korcare Jani Kaci, me Skëndërbeun që një vit më parë u shpall kampion i kësaj kategorie pikërisht pasi mundi pas goditjes së penalltive Partizanin në finale. Ishte një sfidë e nisur më mirë nga të rinjtë korcarë, por në fund festa ishte e gjitha për Partizanin që pasi fitoi Kupën e Shqipërisë tani do të luajë edhe finalen e titullit kampion për 19-vjecarët. Osmanllari në të 22-tën hapi serinë e golave por skuadra e Ylli Shehut reagoi menjëherë duke barazuar shifrat me Qorrin, ndërsa përpara fundit të pjesës së parë kaloi në epërsi me Vatnikajn. Në të 60-tën Prodani me kokë realizoi edhe golin e tretë për Të Kuqtë, ndërsa Osmanllari pak sekonda më vonë rihapi sërish sfidën. Skënderbeut iu anullua edhe një gol nga gjyqtari për një faull të dyshimtë ndaj portierit Dajsinani. Në fund Haxhiu vulosi fitoren e Partizanit, me golin e 4-2, që kualifikoi Të Kuqtë në finale. Në përfundim të takimit për mikrofonin e Supersport, Ylli Shehu dhe Jani Kaci, dy ish-futbollistët legjendarë të Partizanit dhe Skënderbeut tashmë në postin e trajnerit të skuadrave respektive të 19-vjecarëve, i bënë një analizë sfidës.

Për Ylli Shehun, Partizani i 19-vjecarëve ka në përbërje shumë lojtarë që në të ardhmen mund ti shërbejnë skuadrës së parë. Nuk ndan të njëjtin mendim me kolegun e tij Jani Kaci i cili edhe pse vlerëson klubin për punën që po bën me të rinjtë, shprehet se Skënderbeu në skuadrën e parë u jep përparsi futbollistëve të afrimuar.

Në fund një mendim dy ish futbollistëve edhe për sfidën e të Shtunës mes Skënderbeut në Korcë ku në lojë është vendi i dytë. Për Ylli Shehun dhe Jani Kacin, ky duel duhet të luhej për titullin kampion.

Në sfidën tjetër gjysmëfinale të play-offit, Vllaznia mposhti 3-0 Flamurtarin me golat e Brahimit, Rajcevic dhe Pusit dhe tashmë do të sfidojë në finalen e madhe për titullin e 19-vjecarëve, Partizanin.