I qetë përsa i takon sigurisë, me një debutues dhe trajnerët që vendosën ta përgatisin sfidën në heshtje. Derbi Partizani-Tirana ka zgjedhur të flasë në fushën e lojës. Të kuqtë, që luajnë si pritës në “Selman Stërmasi”, kërkojnë të shfrytëzojnë maksimalisht mbështetjen e tifozëve dhe të mos humbasin terren nga rivalët për titull. Starova pritet të hedhë në fushë një skuadër ofensive, me rreshtimin 4-3-3, ku nuk mungojnë lëvizjet në formacion, kryesisht në mbrojtje.

Të konfirmuar nga ndeshja e fundit në Durrës janë Fejzullahu në të djathtë dhe Malota. Ndërkohë, Krasniqi ka fituar balotazhin me Atandën në qendër, ndërsa Trashi do të luajë si mbrojtës i majtë, në vend të Kalarit. Në mesfushë, Ramadani do të jetë në rolin e digës, ndërsa Batha e Vila do të shërbejnë si ura lidhëse me treshen sulmuese, të përbërë nga Torasa dhe Mazrekaj, pas shpinës së Ekuban.

Te Tirana ka rikthime të rëndësishme. Gentian Muça dhe Olsi Teqja janë të gatshëm për derbin, ashtu si edhe mesfushori Asion Daja. Tekniku Josa pritet të aktivizojë në krahun e djathtë të mbrojtjes zbulimin e ri, Albi Doka, i cili do të luajë derbin e parë në karrierë në të tilla nivele. Në rreshtimin 4-1-4-1, Mervejl e Gilman Lika do të luajnë në qendër të mesit të fushës, ndërsa Taku dhe Moises nga krahët në mbështetje të sulmuesit të vetëm Cise, i cili është preferuar përpara të riut Halili.

Objektivi është loja e kujdesshme, me Tiranën që kërkon të rikthehet te rezultatet pozitive në kampionat pas tre humbjeve radhazi, të cilat e kanë afruar me skuadrat që luftojnë për mbijetesë. Ky i së hënës, në orën 18:00, është një derbi për të mos u humbur në të gjitha kuptimet: në fushë, tribuna e live dhe ekskluzivisht në Supersport.