Partizani nis 2017-n me entuziazëm

Festat e fundvitit i lanë vendin fushës së stërvitjes, me futbollsitët e Partizanit të cilët janë paraqitur nën urdhërat e trajnerit Sulejman Starova. Seanca e parë stërvitore e programuar për në orën 14:00 ka nisur më herët, duke treguar humorin e mirë që mbizotëron tek të kuqtë. Pritshmëritë më të mëdha në këtë seancë të parë të vitit 2017 ishin për dy afrimet më të fundit, Xhevahir Sukaj dhe Methju Boniface, por që të dy sulmuesit nuk ishin të pranishëm, duke zgjatur me një ditë pushimet dimërore.

Ajo që ra në sy në këtë seancë të parë të vitit të ri, ishte forma e mirë fizike e lojtarëve. Një pjesë e mirë e futbollsitëve iu nënshtrua testeve fizike nën kontrollin e përgatitësit atletik Corrado Sacone, që ka kërkuar të shoh parametrat e të gjithë futbollistëve. Lajmi i mirë për trajnerin Starova është se i tërë grupi është i gatshëm. Mentor Mazrekaj, Esin Hakaj dhe Arbnor Fejzullahu ishin pjesë e kësaj seance të parë, të bashkuar me grupin dhe gati për të dhënë kontributin e tyre. Që të tre këta futbollsitë mund të konsiderohen si blerje të reja për kryeqytetasit, pasi dy mbrojtësit do të shtojnë konkurrencën në krahët e këtij reparti, ndërsa Mazrekaj pritet t’i japë fantazinë e munguar skuadrës. Ekipi do të vijojë me seancat stërvitore deri më datë 6 janar, pasi përgatitja për rifillimin e kampionatit do të vijojë në Antalia të Turqisë.