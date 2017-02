Partizani përgatitet për sfidën me Vllazninë

Përtej cështjes “Selman Stërmasi”, apo më mirë mbi këtë cështje, ka dhe një Partizan që luan në fushë dhe i duhet të fitojë. Në fund të fundit, gjithcka në funksion të suksesit. Pas disfatës ndaj Luftëtarit, të kuqtë thirren në misionin për të reaguar me një fitore ndaj Vllaznisë, skuadër që nuk kanë arritur ta mposhtin në të dy takimet e mëparshme të këtij sezoni. Duhet ritëm, zemër dhe mendje dicka e përsëritur shpesh edhe në stërvitjen e fundit. Ndaj Luftëtarit u pësuan për herë të parë 2 gola gjatë ndeshjeve zyrtare të këtij edicioni dhe korrigjimi i Starovës për t’u rikthyer te fitorja fillon pikërisht nga mbrojtja, me trajnerin që ndryshon dyshen para Alban Hoxhës. Në seancën e fundit stërvitore para ndeshjes trajneri ka provuar Ibrahimin dhe Malotën që pritet të rikthehet titullar në qendër të mbrojtjes aty ku ndaj Luftëtarit luajtën Atanda dhe Krasniqi.

Spostimi i Ibrahimit në qendër liron krahun e djathtë për Fejzullahun, ndërsa në të majtin pritet të jetë sërish Kalari. Një tjetër ndryshim që ka projektuar Starova është ai i tërheqjes së Emiljano Vilës që pritet të jetë bashkë me Bathën në qendër të mesfushës. Trajneri për ndeshjen me Vllazninë shikon t’i rikthehen dy lojtarë thelbësorë, Trashi dhe Ekuban. Titullarë fiks në formacionin e kuq do të ishte thuajse një sakrilegj të mendoheshin këtë herë jashtë dhe në fakt dicka e tillë nuk ndodh. Trashi do të jetë në krahun e majtë, Cetkovic në qendër dhe Agustin Torasa në të djathtë, një treshe e avancuar ku kombinohen fantazi e forcë, të gatshëm për të goditur portën me inkursionet e tyre, ndërsa në majën e sulmit, kush tjetër vec atij, kryegolashënuesit të skuadrës. Me një Ekuban më shumë, asgjë nuk është e pamundur.