Partizani, përgatitjet nisin të Mërkurën

S’ka kohë për pushime të zgjatura për Partizanin. Edhe në ditët e ndërrimit të viteve, në klubin e kuq nuk e kanë harruar merkaton ku ambiciet janë të mëdha, ndërkohë që Starova dhe djemtë e tij do të rinisin përgatitjet që këtë të mërkurë. Pas mbylljes së dëshiruar të 2016 me provën e forcës ndaj kampionëve të Skënderbeut, të kuqtë zbresin në fushë për të rigjetur formën dhe ritmin me dy ditët e para të përgatitjeve që do të zhvillohen në kryeqytet, ku me skuadrën pritet të bashkohet edhe blerja e zyrtarizuar e kësaj merkatoje dimri, Mathiew Boniface, ndërsa në mëngjesin e datës 6 janar, Partizani do të niset drejt Turqisë, ku do të kryejë edhe minifazën përgatitore të dimrit prej dy javësh. Në Antallia janë programuar dy takime miqësore me kundërshtarë të rëndësishëm.

Në 11 janar Partizani do të përballet me Fenerbahcen, takimi me gjigandët e futbollit turk pritet të transmetohet edhe nga mediat lokale ndërsa pas dy ditësh të kuqtë do të kenë një tjetër test të rëndësishëm përballë azerëve të Qabala-s, një tjetër kundërshtar i fortë që do ti shërbejë shumë Starovës me skuadrën azere që këtë sezon ishte për të dytin vit rradhazi pjesë e grupeve në Europa League. Në Turqi me skuadrën pritet të jetë edhe Xhevahir Sukaj, ndërkohë që klubi vijon punën intensive në merkato për të tjera përforcime. Sulmuesi Nikola Djuric që ka luajtur më parë me skuadra si Greuther Furth apo Augsburg ne Gjermani, sulmuesi i Trepca 89 Oto Xhon, mbrojtësia nga Gambia Kaba Sambou janë disa nga objektivat e drejtorit sportiv Haxhia, ndërkohë që një blerje e madhe mund të konsiderohet edhe ajo e Mazrekajt që ka përfunduar fazën e riaftësimit për të dhënë më të mirën në një vit që të kuqtë e konsiderojnë atë të duhurin për tu rikthyer te titulli kampion.