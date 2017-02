Partizani reagon me video, tifozët goditen nga jashtë stadiumit

Klubi i Partizani ka reaguar sërish me ngjarjet e ndodhura në Kukës. Nëpërmjet një postimi në faqen e tij në Facebook klubi kryeqytetas ka dashur të rrëzojë pretendimet e verilindorëve se përplasjet në stadiumin “Zeqir Ymeri” ishin një pabesi e tifozëve të Partizanit. Në postimin e klubit kryeqytetas që shoqërohet dhe me një video, në sektorin ku ishin akomoduar tifozët e kuq në minutën e 62-të nga jashtë ambjenteve të stadiumit janë hedhur sende të forta në adresë të mbështetësve të Partizanit, dhe menjëherë pas kësaj minute ndodhi edhe përplasja e tifozëve me forcat e rendit.

Klubi i Partizanit thekson se bazuar në argumenta deri në minutën e 62-të tifozeria e kuqe ka patur një sjellje korrekte në shkallët e stadiumit dhe është provokuar në reagimin e saj. Të dielën në mbrëmje të dyja klubet reaguan në rrjetet sociale mbi këtë ngjarje, ndërsa Kukësi reagoi dhe me një deklaratë të zëdhënësit Jonuzi, duke pretenduar se kishte patur pabesi nga ana e tifozëve të kuq, të cilët ishin lejuar të hynin në stadium falas. Gjithsesi pamjet e servirura nga klubi i Partizanit, që në fakt janë shkëputur nga transmetimi i drejtëpërdrejtë i ndeshjes në Supersport tregojnë se janë hedhur sende të forta në drejtim të tifozëve të Partizanit nga jashtë stadiumit.