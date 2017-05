Partizani reagon për videon: Nuk kërkojmë pikë të vjedhura

Ne luftojmë të vetëm, dhe ketu nuk behet fjale për nje ndeshje, as per nje titull, të paktën të tillë JO, kurrë. Presidenti Gaz Demi dhe klubi që po ndërton dhe formon nuk do jetë kurrë pjesë e kësaj maskarade dhe i ka pritur me respektin maksimal të gjithë homologët nga dera e madhe e ndershmërisë, ndërkohë që ata tentojnë t’i hyjnë nga dritarja. Ky eshte nje turp i madh! Një ballo me maska në të cilën Partizani nuk do të hyjë kurrë!”, theksohet ndër të tjera në reagimin e klubit që shton se kur diçka e tillë ndodh me një skuadër që është në luftë direkte për titullin, kjo gjë mund të ketë ndodhur rëndom me klubet e tjera. “Ne jemi krenarë që luftojmë te vetem bashke me tifozet tane per nje loje te paster….dhe pikerisht ate loje duam te fitojme”, theksohet në fund të komunikatës.