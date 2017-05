Partizani, sot për tu ngritur mbi vështirësitë!

Sot është dita e Partizanit, rivalët e titullit , Kukësi dhe Skënderbeu i kanë fituar takimet respektive, dhe të kuqtë nuk kanë asnjë alternativë tjetër vec trepikëshit ndaj Lacit për të mos kompromentuar rëndë shanset për titullin. Të kuqtë i kanë fituar të treja përballjet e mëparshme sezonale kundër kurbinasve por kjo është një sfidë e vecantë. Barazimi me Kukësin nuk ka lënë shyije të mirë dhe Presioni është i tëri për Partizanin përballë një Laci të etur për cdo pikë të mundshme në një luftë të egër për mbijetesën. Starova nuk do të ketë në dispozicion Cetkovic të pezulluar ndërsa dhe gjendja e Mazrekajt nuk është premtuese , mungesa që shtyjnë të riun Bardhi drejt një vendi si titullart, por edhe te Laci mungon lideri i skuadrës Vucaj.

Së fundmi ambienti ën shtëpinë e kuqe është trazuar edhe nga një video regjistrim i raportuar në median e shkruar ku pretendohet se një menaxher i ka propozuar Emiljano Vilës të tolerojë në ndeshjen me Kukësin. Partizani për momentin ka heshtur duke mos dale me një reagim zyrtar, megjithëse në një farë mënyre ka konfirmuar gjithcka flitet nëpërmjet një postimi ku shkruhet “Historia nuk blihet” dhe jo rastësisht në foto kristalizohet Vila gjatë një dyluftimi në përballjen me Kukësin. Një reagim më specifik ndoshta në klubin e kuq është lënë pas Lacit, së pari Partizanit sot i duhen tre pikët, ju duhet të tregojnë forcë e karakter për treguar se dinë të ngrihen mbi cdo vështirësi dhe se meritojnë të jenë aty, deri në fund në luftë për titullin.