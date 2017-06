Partizani, Starova: Kemi 50% shanse me Botev

Sulejman Starova mbetet një personazh gjithmonë interesant kur flet. Përpara ndeshjes në turin e parë kualifikues ndaj Botev Plovdiv, trajneri i Partizanit vlerësoi forcën e kundërshtarëve. Edhe pse pohoi se objektivi mbetet kualifikimi, Starova provon të mmbajë ekipin me këmbë në tokë.

“Është një kundërshtar i fort. Objektivi për tu kualifikuar është shumë im vështurë. Por, edhe pse rivalët janë të fortë ne do të bëjmë maksimumin për të kaluar turin. Për të qenë më i drejtë për drejtë do të thoja që shanset janë 50 me 50. Nëse vapa do të përbëjë një lloj avantazhi, ai do të jetë në favorin tonë.”

Ndeshja është e lidhur ngusht me merkaton, por Starova nënvijëzoi se një prej detyrave të të kuqve është që turin e parë ta përballojë me kontingjentin aktual. Më tej do të mendohet për përforcimet, pasi aktualisht vetëm sulmuesi kamerunas Mustafa Xhixhua ka firmosur, ndërsa në provë mbeten mesfushori kamerunas, Eloumou dhe sulmuesi serb, Milan Basrak vijojnë provën.

“Jemi pa 4-5 titullarë, duke përfshirë edhe Malotën e dëmtuar pas operacionit. Skuadra ka dy objektiva: do të bëjmë të pamundurën për të përballuar turin e parë, ndërsa më pas koha është e bollshme për të plotësuar ekipin. Ndeshjet janë me dy takime, e mira është që të mos pësojmë gol. Por janë të ludhura bashkë, janë dy ndeshje për të përcaktuar se cili ekipit d të vazhdojë rrugën.”

Starova preku edhe temën e titullit të sezonit 2015-2016 duke pretenduar se Federata tashmë duhej t’ia kishte dhënë të kuqve, ndërsa e cilëson atë si arsye shtesë që lojtarët të jenë të motivuar.

“Ai trofe nuk ka ku të shkojë, duke llogaritur edhe formën e skuadrës edhe përgatitjet. Ka pasur ndeshje të vjedhura. Nuk e kuptoj përse Federata po e vonon caktimin e titullit për ne, por nuk ka si të ndodhë ndryshe. Ai është trofeu ynë dhe është një motivim më tepër. E di që Skënderbeu do ta apelojë dënimin, por nuk ka shkallë me të lartë se Gjykata e Arbitrazhit Sportiv në Lozanë që tashmë ka folur.”

Përveç postit si këshilltar, Starova mbetet i gatshëm të japë kontributin edhe si trajner, nëse diçka e tillë do ti kërkohet. Mladen Milinkoviç është një kandidat për të marrë drejtimin e stolit, megjithatë 61-vjeçari nuk e fsheh votën kundër, edhe sepse i bindur që trajnerët e huaj nuk kanë rezultate në kampionatin shqiptar.

“Unë do të dal në pension te Partizani së bashku me presidentin Demi. Kam dy pozicione, trajner dhe këshilltar i presidentit. Nëse duhet për ti shërbyer skuadrës e bëj. Milinkoviç te Partizani? Kam respekt për punën e tij, por unë jam shprehur kundër. Vendimin duhet ta marrë Moggi, por trajner ka shumë në të gjithë botën, që do të vinin me dëshirë të punonin në Tiranë dhe Shqipëri. Megjithatë, historia ka treguar se të huajt nuk kanë qenë më të suksesshëm se shqiptarët, mbi të gjitha në kampionat.”