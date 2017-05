Partizani, Starova “përzien letrat” përpara Laçit

Partizani vijon me intensitet përgatitjet për ndeshjen e javës së 33-të kundër Laçit. Trajneri Sulejman Starova që e shtyu operacioin në gju pas ndeshjes me kurbinasit, nuk dha pika referimi pasi testoi dy frmacione në fund të fazës stërvitore. Ajo që ra në sy ishte aktivizimi titullar i Atandës si në skemën 4-5-1 ashtu edhe në atë 3-5-2. Në rastin e parë është Ekuban i vetëm që do të aktivizohet në majën e sulmit i mbështetur në mesfushë nga Vila, Trashi, Torrasa dhe Bardhi ndërsa në repartin e mbrojtjes Fejzullahi e Kalari mund të mbrojnë krahët me Krasniqin e Malotën në balotazh për vendin e titullarit.

Starova e përgatiti skuadrën edhe për skemën tjetër ku parashikohet më shumë forcë sulmuese me Ekuban dhe Sukajn për herë të parë titullarë këtë sezon, ndërsa në mesfushë Bardhi, Vila, Batha, Trashi dhe Torrasa do të mbulojnë rolet në këtë repart me Fejzullahin, Kalarin dhe Atandën që mund të veprojnë në prapavijë. Ajo që ra në sy ishte mungesa e Mentor Mazrekajt në tapetin e gjelbër. Mesfushori i lindur në Kosovë e ndoqi seancën stërvitore nga shkallët e kompleksit, ndërsa Cetkovic do të mungojë në këtë përballje për shkak kartonësh.

Një tjetër risi është edhe mungesa e Ylber Ramadanit në të dyja skemat e provuara nga trajneri Starova. 21-vjeçari që është një nga lojtarët më të aktivizuar gjatë këtij sezoni mund të pushojë gjatë këtij 90 minutëshi pasi edhe energjitë që ka harxhuar deri në këtë pikë të kampionatit janë të mëdha. Ndërkohë, për ndeshjen që do të luhet të Enjten, klubi njofton se biletat do të dalin në shitje të mërkurën paradite. Për tifozët miq nga Laçi, klubi i kuq ka rezervuar sektorët H1 dhe H2.