Partizani, tani merkato të kujdesshme

Partizani është nisur drejt Bullgarisë për aktin e dytë përballë Botev Plovdiv. Sfida e parë i ka lënë të kuqtë me shijen e hidhur të një loje jo bindëse dhe disfatës 3-1 që lë pak shanse për kualifikimin në tokën bullgare, megjithëse të kuqtë do të tentojnë një përmbysje në kufijtë e të pabesueshmes. Gjithsesi fokusi i klubit shkon përtej aventurës europiane. Te Partizani ku presin nga disiplina titullin e sezonit 2015-2016 duan që sezonin e ardhshëm ta fitojnë trofeun në fushë ndaj drejtuesit punojnë për të ndërtuar një skuadër më cilësore se ajo e sezonit të kaluar. Sfida e parë me bullgarët evidentoi nevojën e përforcimeve dhe në skuadrën e kuqe janë të bindur se me ndihmën e eksperiencës dhe njohjeve të një eksperti si Luciani Moggi do të arrijnë të përfocojnë bindshëm skuadrën me elementët e duhur. Me pak shpresa për të avancuar në Europë dhe startin e kampionatit që është fiksuar për në datën 9 shtator, te Partizani e dinë që kanë në dispozicion kohën e nevojshme për të bërë me kujdes zgjedhjet e duhura ndaj nuk do të nxitohen. Synimi është të afrohen elementë vërtet cilësorë që të bëjnë diferencën, edhe pse merkato nuk është një shkencë ekzakte që gjithmonë mund të afrojë të papritura. Gjithsesi drejtuesit në kampin e kuq shpresojnë që përvec afrimeve të kenë edhe ndonjë merkato në dalje, natyrisht duke përfituar dicka për arkat e klubit. Një ndër emrat më të nxehtë në këtë drejtim është padyshim ai i kapitenit Alban Hoxha që është i gatshëm të fillojë një aventurë të re jashtë shqipërisë dhe për të cilin nuk ka munguar interesimi nga klube të ndryshme italiane.