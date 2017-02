Partizani, tre vjet pa humbje në Durrës

Në Durrës për ti dhënë vazhdimësi suksesit me Vllazninë. Partizani luan këtë të premte, në orën 18:00 një sfidë delikate përballë Teutës në “Niko Dovana”, që ngre siparin e javës së 21-të të Kategroisë Superiore. Fitorja mbetet objektivi i vetëm i të kuqve, si një mënyrë për ti bërë presion kryesuesve të Kukësit dhe për të ngushtuar të paktën përkohësisht diferencën me ekipin e Gjokës, që e pret transferta me Tiranën.

Starova e ka të gjithë grupi grupin në dispozicionm pasi rikthehet pa pezullimit me Vllazninë edhe Sodiq Atanda, ndërsa forma e mirë që shfaqi Mazrekaj ndaj shkodranëve ka shtuar alternativat për formacionin titullar në fazën sulmuese. Një luks por ndoshta edhe dhimbje kokë për trajnerin e të kuqve, që nuk ka dhënë indicie përsa u përket lojtarëve që do të zbresin në fushë që nga minuta e parë. Në qendrën e mbrojtjes janë katër alternativa për dy vende, por zgjidhja përfundimtare mund të jetë Malota – Atanda, ndërsa në të djathtë në varësi të formës fizike të Fejzullahit, mund t’i besohet Ibrahimit. Pasi luajti titullar në dy sfidat e para me Luftëtarin me Vllazninë, Cetkovic mund të ulët në stol, me Mazrekajn në fushë nga minuta e para, ndërsa Torrasa pas sulmuesit të avancuar Ekuban. Batha dhe Trashi do të përbëjnë dyshen para mbrojtjes, ndërsa Vila pritet të rreshtohet në të djathtë në mbështetje sulmit.

Kjo përballje konsiderohet jetike edhe për Teutën, e cila që nga fillimi i sezonit nuk po gjen atë vazhdimësi rezultatesh për t’iu larguar zonës së ftohtë, madje me humbjen e javës së kaluar ndaj Kukësit durrsakët rrëshkitën në vendin e parafundit, pasi si Laci dhe Flamurtari i fituan ndeshjen respektive.

Nën urdhrat e Maganit në sfidën me të kuqtë do të jetë Bledar Hodo, ndërkohë që stafi teknik pret edhe një tjetër rikthim të rëndësishëm. Bëhet fjalë për Bruno Ditën, mesfushorin që mungoi në sfidën me Kukësin për shkak të një dëmtimi. 24-vjeçari po vijon terapinë intensive dhe mundësitë janë të mëdha që të jetë gati në këtë sfidë mjaft të rëndësishme për durrsakët.

Nëse u referohemi përplasjeve të viteve të fundit në “Niko Dovana”, Partizani shkon si favorit në këtë transfertë, cka mbështetet edhe nga pozicioni që mbajnë të dyja skuadrat në renditje. Në këtë imiant të kuqtë nuk humbasin që nga 13 prilli i 2014-ës, me durrsakët që e fituan 3-1 atë takim, ndërsa në 5 përballjet e fundit në fushën e Teutës, 15 herë kampionët në fuqi të Shqipërisë kanë dalë gjithmonë fitues, madje pa pësuar qoftë një gol.