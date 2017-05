Pejic dhe Ekuban, e ardhmja në dyshim

Ishin protagonistë të padiskutueshëm të këtij sezoni, Pero Pejic kryegolashënues i kampionatit dhe lider i Kukësit kampion, autor i 28 finalizimeve. Në krahun tjetër Khaleb Ekuban, zbulimi i madh i Partizanit, jo thjesht 17 gola të shënuar, të gjithë në aksion ndryshe nga kroati që 10 i ka shënuar me penallti, por edhe klas , potencë intuitë shpejtësi, për t’u etiketuar me të drejtë si një ndër të huajt më të mirë që ka parë Kategoria Superiore. Për momentin e ardhmja e të dyve është pezull, dhe askush nuk mund të thotë nëse do t’i shohim sërish në Shqipëri sezonin e ardhshëm. Italo-ganezi është padyshim një ndër objektivat kryesorë të merkatos së Partizanit që synon ta mbajë edhe për një vit. Megjithatë misioni për drejtuesit e kuq nuk është aspak i lehtë.

Partizani ka kërkuar nga Chievo që disponon kartonin e 23 vjecarit zgjatjen e huazimit por cështja është paksa e koklavitur. Nyja është pikërisht kontrata e Ekuban me klubin italian, sulmuesi është në vitin e fundit të marrëveshjes kontraktuale dhe te Chievo janë duke kërkuar të nënshkruajnë një kontratë të re 3-vjecare me Ekuban për ta dhënë sërish më pas në huazim. Këto ditë ofertat nuk kanë munguar, mund të flitet me siguri për dy të tilla që kanë patur të njëjtin fat, refuzimin. Ekuban i ka thënë jo propozimit të Slovan Bratislava, pasi nuk është ndier i kënaqur nga kushtet ekonomike, ndërsa ka refuzuar edhe një ofertë nga Egjipti, e cila ishte e kënaqshme në aspektin financiar, por nuk përmbush ambiciet e futbollistit për kampionatin që ofron, me Ekuban që dëshiron të luajë në një terren të rëndësishëm si ai europian ku mund të lancohet më kollaj.

Për sa i përket Pero Pejic, te Kukësi e kanë vlerësuar maksimalisht si një profesionist në fushë dhe jashtë saj. Me 28 gola të shënuar në këtë sezon, Këpuca e Artë e kampionatit ka shënuar më tepër se gjysmën e golave të Kukësit, me skuadrën verilndore që ka shënuar në total 51 , shifër e rëndësishme po te mendosh që gjithë Tirana shënoi vetëm 29 gola, një më shumë se kroati, por aktualisht askush nuk mund të thotë se dashuria me Kukësin është aq e fortë sa t’i rezistojë kohës edhe për vitin e ardhshëm, natyrisht duke kënaqur edhe ambiciet financiare të kroatit që vitin e kaluar mori 80 mijë Euro nga Presidenti Gjici. Pejic mbetet ende në pritje të një oferte nga Kukësi, dhe pastaj do të vendosë, por fakti që takimi ende nuk ka ardhur dhe sidomos kërkimi i ethshëm që po bën klubi verilindor në merkato ku është duke punuar njëkohësisht për 2-3 sulmues në tregun e huaj, të lë të mendosh se ndoshta Pejic nuk e ka të sigurt një ofertë marramendesë edhe për sezonin e ardhshëm nga Kampionët e Shqipërisë.