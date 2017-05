Pejic, kroati i “artë” i futbollit shqiptar

Ky është titulli i Kukësit, presidentit Safet Gjici, por edhe i Pero Pejic. Një bmber i lindur kroati që dashurinë më të madhe sportive padyshim e ka gjetur në Kategorinë Superiore. I importuar në futbollin shqiptar 10 vjet më parë nga Dinamo ku fitoi titullin e parë, 34-vjeçari i lindur në Makarska duket se po kalon një rini të dytë pasi golat e tij kanë rezultuar vendimtarë jo vetëm gjatë këtij sezoni por edhe në kapitullin e tij të parë me Kukësin. Në vitin 2010 ai u rikthye në futbollin shqiptar me fanellën e Tiranës ku në 28 ndeshje sigloi 14 rrjeta, ndërsa me fanellën e Skënderbeut u aktivizua në vitet 2012-2014 ku fitoi dy tituj dhe shënoi 32 gola, pothuajse që të gjithë vendimtarë për sukseset e mëdha të skuadrës korçare në arenën e futbllit shqiptar. Gjithsesi, pesha e një lojtari të tillë do ytë ndihej edhe më shumë te Kukësi ku u zhvendos në vitin 2014. Me grupin verilindor ai u konfirmua javë pas jave si lojtari kyç, një pikë refrerimi në sulmin e një skuadre që gjithsesi alternativat në majën e repartit të avancuar i ka pasur të pakta. 35 ndeshje dhe 31 gola të shënuar me fanellën e Kukësit gjatë një sezoni që e ngriti bomberin në majën e podiumit por gjithashtu e katapultoi në majë të listës së dëshirave për shumë klube të huaja.

Ishin iranianët e Estehgal ata që e detyruan të pranonte ofertën e tyre por pas një sezoni plot dritëhije, kishte ardhur momenti për një rikthim te Kukësi gjatë verës së shkuar. Presidenti Safet Gjici e kuptoi se rruga e titullit mund të shtrohej vetëm nga kroati dhe ashtu ndodhi. Ai kënaqi të gjitha tekat financiare të shtatlartit që hodhi të zezën mbi të bardhë. Një rikthim që paralajmëroi suksesin dhe ja ku jemi sërish. 34 ndeshje, 28 gola dhe një tjetër titull kampion. Qëndërsulmuesi e kthen në ar gjithçka që prek me këmbët e tij edhe pse roli i tij si një torre dhe pikë referimi në sulm konsiderohet disi i dalë jashtë mode. Trajneri Ernest Gjoka e bëri edhe më të fortë duke i vendsur përkrah një sulmues të talentuar si Emini dhe më në fund ai kurorëzoi me sukses suzonin e dytë në Kukës duke i dhuruar qytetit një ëndërr. 4 tituj në total, 1 Kupë dhe 2 Superkupa, një total që do ta kishte zili çdo lojtar shqiptar. Dy herë fitues i Këpucës së Artë, një trofe personal që edhe këtë sezon do të shkojë për të. shtatlarti kroat do të mbahet mend gjatë nga këto anë.