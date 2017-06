Pëllumbi: Paraqitja e vajzave një sukses, duam kualifkimin

Me 2 fitore dhe 1 humbje, kombëtarja e volejbollit të femrave la shenjën e saj në fazën e parë të grupit në A të Ligës Europës. Paraqitja e vajzave kuqezi në pjesmarrjen e tyre të dytë në këtë turne prestigjoz ka lënë mbresa edhe te presidenti i Federatës Shqiptare të Volejbollit, Erlind Pëllumbi.

Fitorja në ndeshjen e tretë ndaj Bjellorusisë që e ngjiti Shqipërinë përkohësisht në vendin e 2-të, ishte me të vertetë speciale, sipas presidentit për vetë atmosferën që u krijua.

Faza e parë e grupit A të Ligës së Europës u zhvillua në ambientet e reja të Parkut Olimpik të Tiranës. Presidenti Pëllumbi është i kënaqur me organzimin.

Në fund ish volejbollisti u shfaq optimist se vajzat kuqezi do të arrinë kualifikimin historik në Final Four, në ndeshjet e kthimit që do të zhvillohen në Bjellorusi, ndërkohë që pret një përgjigje edhe nga djemtë që do të nisin aventurën e tyre në këtë turne të Enjten.