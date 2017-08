Pepa: Lushnja do jetë si Luftëtari

Pas një eksperience aspak pozitive te Vllaznia ku luajti në total vetëm 16 ndeshje në kampionat duke mos shënuar asnjë gol, Brunild Pepa u rikthye te Lushnja për të rifituar shkëlqimin e dikurshëm. Sulmuesi 26-vjecar është i lumtur që do të mbajë sërish veshur fanellën e skuadrës së vendëlindjes së tij, me shpresën se këtë herë do të jetë përcaktues me gola dhe asiste.

Pepa ishte edhe afrimi i parë i verdhejeshilëve në këtë merkato. Më pas ai tregoi edhe arsyet se përse zgjodhi Lushnjen për të vazhduar karrierën.

Lushnja rikthehet në elitën e futbollit shqiptar pas 3 viteve mungesë me objektivin për të qëndruar sa ma gjatë në Kategorinë Superiore. Pepa është optimist madje beson se verdhëjeshilët mund të jenë Luftëtari i sezonit të ri, pra jo një skuadër që do të luftojnë për mbijetesën por për vendet e para të klasifikimit.

Në fund një mendim i Pepës edhe për konkurencën në skuadër pasi përvec tij në repartin e avancuar trajneri, Artan Bano ka në dispozicion edhe dy sulmues me shumë përvojë sic janë Fatjon Sefa dhe Mikel Canka.