Pioli: Te Interi te gjithe duhet te japin maksimumin

Juventusi është një skuadër e fortë por, jo pathyeshme. Gjashtë fitoret radhazi që ka arritur Interi, kanë bërë që trejnerit Stefano Pioli ti rritet vetëbësimi për skuadrën që ai drejton. Sidoqoftë është një lloj optimizmi që frenohet në momentin kur e pyesin në lidhje me objektivat që kanë zikaltërit, atë të një bilete për në Champions League , tekniku frenohet disi duke deklaruar se nëse skuadra jep maksimumin asgjë nuk është e pamundur.

“Nëse nga jashtë dukej sikur në Appiano Gentile mbizotëronte konfuzioni, në brëndësi të saj unë gjeta një rregullsi që nuk e kisha parë kurrë më parë tek ndonjë klub tjetër. Jemi duke kaluar një moment pozitiv. Ekipi nga ndeshja në ndeshje po rritet por, përsa i përket objektivave për një biletë në Champions League , mund tju them se duhet të qëndrojmë me këmbë në tokë dhe të japim maksimumin në cdo ndeshje. Nëse bëjmë një gjë të tillë, gjithcka mund të ndodhë”



Më tej gjatë intervistës së tij, Pioli flet edhe për zërat që qarkullojnë në lidhje me afrimin e trajnerit të Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone në krye të stolit zikaltër. Gjithashtu shuan cdo aludim të mundshëm për transferimin e Lionel Messit tek Interi.

“Kurrë nuk më kanë shqetësuar zërat, në lidhje me Simeonen në krye të stolit të Interit. Sigurisht që kam nën drejtim një skuadër të madhe dhe janë të shumtë ata që do donin të ishin në vendin tim por, momentalisht jam unë timonieri i zikaltërve dhe është detyra ime të jap gjithcka për këtë klub. Përsa i përket Messit, është një argument i pabazë. Drejtuesit e ekipit e kanë thënë që është një dëshirë e parealizueshme por, besoj se tranaferimet big nuk do të mungojnë tek Interi.”