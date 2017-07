Pique në “Twitter”: Neymar qëndron

Transferimi më i shtrenjtë i historisë, ai i Neymar te PSG, me sa duket është i destinuar të mbetet ëndrra e një nate vere.

Kjo pasi objektivi i francezëve që janë gati të paguajnë klauzolën prej 222 milionë Eurosh të brazilianit gjen si pengesë vendimin e marrë nga vetë futbollisti, Neymar. Vendimin e komunikon Gerard Pique, qendërmbrojtësi i Barcelonës që ka një rol prej lideri në dhomat e zhveshjes: “Se queda” , siguron Pique. “Qëndron” te Barcelona.

Pique e bëri lajmërimin nëpërmjet “Twitter”, shoqëruar me një foto ku shfaqet i përqafuar me Neymar, me një postim të shkurtër por domethenës, “Qëndron”. Shtypi spanjoll normalisht përcolli menjëherë lajmin duke i dhënë goxha hapësirë. Te Barcelona mund të marrin frymë të qetë, e ndoshta edhe te Juventusi, duke qenë se Dybala konsiderohej si pasuesi i Neymar në “Camp Nou”.

Ndërkohë vjen edhe një lajm tjetër interesant, brenda pak javëve Neymar do të marrë pasaportën spanjolle. Lajmin e bën të ditur “Mundo Deportivo”, e përditëshme katalanase. Dicka e tillë lejohet nga ligjet lokale, sipas të cilave pas dy vjet e gjysmë qëndrimi mund të marrësh kombësinë e dyfishtë, kërkesë e plotësuar prej kohësh nga Neymar që zbarkoi në Barcelonë në verën e 2013. Praktika e pajisjes me pasaportë ka nisur që një vit e gjysmë më parë dhe gjithcka pritet të mbyllet në Shtator me ceremoninë e betimit. Pasi të jetë realizuar dicka e tillë, Neymar do të lironte te Barcelona një vend ekstrakomunitari, nga i cili mund të përfitojë futbollisti kolumbian Yerry Mina, i cili do të transferohet nga Palmeiras në janar te blaugranat.