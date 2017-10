Plas te Luftëtari, Miraka e Nunes pezullohen pa afat

Humbja në shtëpi me Kamzën ka lënë shenjë te Luftëtari, me klubin që ka marrë masa disiplinore, duke pezulluar pa afat portierin Festim Miraka dhe sulmuesin Fabrizio Nunes. Gjithçka pas episodeve në përballjen e fundit të kampionatit, ku Miraka mban padyshim peshën më të madhe të fajit për disfatën. Në minutat shtesë, portieri goditi me grusht sulmuesin kundërshtar Raçiç duke shkaktuar penalltinë që solli humbjen dhe u ndëshkua me karton të kuq.

Klubi gjirokastrit argumentoi se portieri Festim Miraka është pezulluar pa afat dhe është gjobitur për sjellje të dhunshme në fushën e lojës, por edhe për sjellje të dhunshme ndaj shokëve të ekipit të tij në dhomat e zhveshjes. Drejtuesit e Luftëtarit kanë njoftuar se masa me pezullim pa afat dhe gjobë financiare është marrë edhe për sulmuesin Fabrizio Nunes. 31-vjeçari nga Uruguaji nuk i mbajti nervat gjatë zëvendësimit në minutën e 52-të të ndeshjes, duke fyer trajnerin për vendimin e marrë.

Klubi gjirokastrit njoftoi se në ditët në vijim do të ketë të tjera zhvillime në skuadër, duke nënvijëzuar se Luftëtari nuk do të tolerojë askënd që ti nëpërkëmbë emrin dhe se shumë shpejt skuadra do të rikthehet në vendin që i takon.