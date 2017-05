Policia nuk e merr përsipër, shtyhet edhe Sopoti-Elbasani

Situata politike në vend ndikon në mënyrë të drejtë për drejtë edhe në këtë fundsezoni, ku të paktën në Kategorinë e Parë priten verdiktet më të rëndësishme.

Pas shtyrjes së finales ndërmjet Kamzës dhe Besëlidhjes, që sipas gjasave pritet të luhet të martën dhe do të përcaktojë cila prej dy skuadrave do të ngjitet në elitë, tashmë policia e kryeqytetit nuk ka marrë përsipër as finalen e mbijetesës ndërmjet Sopotit dhe Elbasanit.

Ndeshja e cila do të jetë vendimtare për të përcaktuar se cila skuadër do të luajë edhe sezonin e ardhshëm në Kategorinë e Parë dhe cila do të zbresë një kategori më poshtë, ishte parashikuar të luhej këtë të shtunë në stadiumin “Selman Stërmasi”.

Megjithatë, prej angazhimit të thuajse të gjithë efektivëve të policisë në mbarëvajtjen dhe garantimin e rendit në protestën e opozitës, ndeshja ka kaluar në plan të dytë. Policia e kryeqytetit njoftoi Federatën Shqiptare të Futbollit se nuk e ka të mundur të marrë përsipër edhe sigurinë në stadium.

Për këtë arsye, edhe ndeshja ndërmjet Sopotit dhe Elbasanit do të shtyhet, ndoshta për tu luajtur të hënën. Sektori i Garave në Federatën e Futbollit po shqyrton alternativat, për të përcaktuar ditët e sakta të dy finaleve të mbetura në Kategorinë e Parë.