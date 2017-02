Robert Lewandowski eshte shpallur lojtari me i mire i Polonise per vitin qe lame pas. Sulmuesi, sezonin e kaluar ka bere paraqitje pozitive si me klubin e tij, Bayern Munich ashtu edhe me Kombetaren, dhe per kete arsye e merr kete çmim per here te gjashte radhazi dhe te tete ne total.

28-vjeçari ne kete gare la pas Kamil Glik, Grzegorz Krychowiak, Arkadiusz Milik e Michal Pazdan. Pas marrjes se çmimit Lewandowski deklaroi se ndihet krenar per kete arritje dhe ky trofe do te thote shume per te.