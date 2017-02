Portland kthehet te fitorja në NBA

Një kosh i Christian James McCollum, 0,9 sekonda përpara rënies së sirenës rikthehu Portland Trail Blazzers te fitorja në NBA pas 2 humbjeve radhazi. Ylli i skuadrës nga Oregoni, autori i 32 pikëve në “American Airlines Center”, realizoi koshin vendimtar në fitoren me shifrat 114-113 që arriti Portland brenda në Texas përballë Dallas Mavericks. McCollum i prishin festën Dirk Nowtizki-it, me veteranin gjerman që bëri maksimumin për të udhëhequr, Dallas-in drejt fitores duke realizuar 25 pikë në total. U ndal në 4 numri i fitoreve radhazi për Maverciks që në Texas u dorëzuan përballë një rivali direkt në garën për vendin e 8-të që të kualifikon në play-off në Konferencën e Perëndimit. Te Portland shkëlqeu edhe i përhershmi Damian Lillard, i cili koleksionoi në total, 29 pikë 6 asist dhe 5 rebound.

Gjithcka shumë e thjeshtë për Houston Rockets, skuadrën tjetër teksane që në Toyota Center u imponua me shifrat e thella 128-104, ndaj Orlando Magic. Skuadrës nga Florida nuk i mjafutan 28 pikët e spanjollit Serge Ibaka, ndërkohë që te Houstoni më i miri ishte si gjithmonë, James Harden me 25 pikë 13 asist dhe 5 rebound. Me këtë fitore Houston blindoi vendin e 3-të në Konferencën e Perëndimit me Rockets që kanë filluar që tani të mendojnë për fazën play-off.

Pas humbjeve radhazi rigjen buzëqeshjen edhe Charlotte Hornets. Në Karolinën e Veriut, skuadra e trajnerit Steve Clifford mposhti me rezultatin e ngushtë 111-107, Brooklyn Nets për meritë edhe të italianit Marco Belinelli, i cili realizoi 17 pikë, 10 prej tyre vetëm në periodën e fundit. Për vendasit u paraqitën mirë edhe Kemba Walker dhe francezi Nicolas Batum, ndërkohë që Brooklyn-it në krahun tjetër nuk i erdhën në ndihmë, 22 pikët e realizuara nga Bojan Bogdanovic.