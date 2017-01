Prezantohet Boniface: Gola dhe titullin për Partizanin

Me numrin 9 në shpinë dhe një të kaluar te Aris Limassol në Divizionin e Parë Qipriot. Matheë Boniface prezantohet si qendër-sulmuesi që Partizani kërkonte në garën drejt titullit kampion. Kontratë një vit e gjysmë për sulmuesin, që vjen nga 12 ndeshje dhe një gol në Superligën kosovare me Trepça ’89 dhe për të cilin të kuqtë mposhtën rivalitetin e Skënderbeut.

“Ndihem shkëlqyeshëm që jam pjesë e Partizanit. U nisa për të luajtur te Skënderbeu, por kishte disa probleme me dokumentacionin. Tashmë ajo çëshje i përket së kaluarës dhe jam shumë i lumtur që i’u bashkova Partizanit. Pranova të luaj këtu sepse klubi tregoi që më dëshironte, me vlerësuan për tu bërë pjesë e rëndësishme e projektit. U sollën me mua si prindi me fëmijën dhe kjo është arsyeja përse i zgjodha. Vij nga kampionati kosovar, një ligë që mund ta cilësoj disi të çuditshme, edhe sepse kam luajtur në një kampionat mjaft cilësor si Qipro. Për mua kampipnati shqiptar është gjithçka, sepse bëhet fjalë për një ligë shumë të fort.”

Dueli i fituar me rivalët e Skënderbeut në merkato për Boniface u prek edhe nga drejtori i klubit, Genc Tomori.

“Përveçse fituam në fushë me Skënderbeun dhe fituam në merkato me Bonifejs, tani shpresojmë të fitojmë edhe garën në fund të sezonit. Nuk jemi vetëm tre skuadra në garën për titull, pra Partizani, Kukësi dhe Skënderbeu, por shoh si rivale edhe Tiranën. Shpresojmë të fitojmë në fund, sepse jemi të konsoliduar, kemi luajtur më mirë dhe jemi më të etur.”

Te suksesi në Kategorinë Superiore beson edhe Boniface. 22-vjeçari nga Nigeria është i bindur te kualiteti që zotëron Partizani dhe përveç titullit nuk nguron të premtojë edhe gola.

“Partizani për mua është skuadra e duhur, e kam ndjekur duke luajtur dhe i përshtaten stilit tim. I kam parë në kampionat dhe Europë, e menjëherë sapo menaxheri më kontaktoi për të qenë pjesë e ekipit u gëzova. Erdha për të fituar titullin kampion me Partizanin, skuadra ka 99 për qind shanse për të triumfuar. Ndihem mirë fiziksht dhe dua të tregoj sa vlej në Shqipëri. Po pres me padurim të stërvitem me skuadrën. Përsa i takon golave, synoj të shënoj të paktën 10 në gjysmën e mbetur të sezonit.”

Mathew Boniface është i pari ndër përforcimet e Partizanit në sulm, me të kuqtë që për dy fazat e fundit të kampionatit do të ketë një repart ofensiv të frikshëm.

“Ndërhyrjet në merkato do të jenë të vogla dhe më të studiuara pasi skuadra ka ecur mirë. Mund të kishim më tepër pikë, por jemi aty në garën drejt titullit. Nuk duhet të harrojmë se Sukaj është lojtar i Partizanit, rikthimi i tij dhe i Mazrekajt nga dëmtimet janë forcë e shtuar për skuadrën në fazën sulmuese, ku pa të drejtë në disa raste është thënë se Partizani vuan.”