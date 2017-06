Prezantohet Samapoli: Argjentina një ëndërr për mua

Te Argjentina nis epoka Jorge Sampaoli. 58-vjecari u prezantua zyrtarisht si trajneri i ri i përfaqësues albiceleste, me ish teknikun e Sevillas që ka marrë përsipër detyrën e vështirë për të kualifikuar direkt, La Selecion në Botërorin, Rusi 2018 dhe mbi të gjitha për të tentuar fitimin e Kupës së Botës. Një ëndërr e bërë realitet për Jorge Sampaolin i cili pasi u konfirmua si një trajner fitues me Kilin ndërsa bëri mirë edhe me Sevillan, tashmë do të drejtojë përfaqësuesen e vendit të tij, duke pasuar në detyrë Edgardo Bauzën i cili u shkarkua nga drejtimi i Argjentinës pas humbjes 2-0 ndaj Bolivisë.

” Gjithmonë e kam admiruar këtë pozicion. Është një ëndërr e bërë realitet për mua të jem trajneri i Argjentinës. Jam shumë i emocionuar dhe dua të punoj fort dhe me shumë pasion për të arritur gjëra të mëdha”.

Momentalisht Argjentina pozicionohet në vendin e 5-të të eliminatoreve në zonën e Amerikës së Jugut, pozicion që të kualifikon në play-off. Sampaoli e ka të qartë që kualifikimi direkt në Botërorin e Rusisë nuk do të jetë i thjeshtë për La Selecion por me një lojtar si Lionel Messi në skuadër ai është i vetëdijshëm se Argjentina mund të mposhtë cdo kundërshtar.

” Fushata kualifikuese në Amerikën e Jugut është shumë e ndërlikuar për vetë faktin se ka shumë skuadra të mira që kanë të njëjtin objektiv si ne të jenë pjesë e kampionatit Botëror. Messi? Unë e dua Leon, jo të vijë këtu te Argjentina. Unë dua që ai të shkëlqejë dhe të shfaqë edhe në kombëtare versionin e tij më të mirë pasi është lojtari më i mirë në Botë dhe meriton të ndihet i lumtur edhe kur luan me përfaqësuesen e vnedit të tij”.