Besa e Pejës dhe Prishtina sigurojnë të drejtën për të luajtur në çerekfinalet e Digitalb Kupa e Kosovës. Ishte një ndeshje shumë e luftuar ajo në Pejë mes vendasve dhe skuadrës së Dritës ku situata u qartësua vetëm pas kohës shtesë me rezultatin 3-1. Ndeshja u zhbllokua në minutën e 43 të pjesës së parë kur Diar Miftaraj realizoi me kokë duke kaluar në avantazh Besën. Pak sekonda më vonë ishte Livoreka që vendosi barazpeshën duke rikthyer qetësinë në grupin e skuadrës nga Gjilani që arriti të shpaloste një futboll të bukur. Momenti vendimtar i takiit rezultoi minuta e 88 kur Taulant Haliti u largua i dëmtuar nga fusha e lojës dhe e a skuadrën e Dritës me 10 lojtarë pasi trajneri Ismet Munishi i kishte kryer të treja zëvendësimet. Gjatë kohës shtesë edhe mesfushori Nderim Nexhipi braktisi fushën e lojës dhe Besa përfitoi nga fakti që undërshtarët mbetën në fushë me 9 lojtarë. Edmond Turku dhe Fitim Kasapi vendosën fatin e ndeshjes dhe tashmë Besa kualifikohet mes 8 më të mirave të Kupës. Një sfidë e vështirë ishte edhe ajo e luajtur në Prizren mes Vëlazënimit dhe Prishtinës ku kryeqytetasit u imponuan 1-0 me gol të Liridon Lecit që në minutën e 7. Në këtë mënyrë, Prishtina i bashkohet Besës, Llapit, Ferizajt, Trepçës 89′ dhe Lirisë, ndërsa dueli mes Flamurtarit dhe Trepçës u shty për shkak të motit të keq.