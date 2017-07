Prishtina jashtë Europa League

Paraqitje shumë më e mirë e Prishtinës në ndeshjen e dytë ndaj Norrokoping në Europa League, ndonëse skuadra kryeqytetase u mposht me rezultat 1-0 nga Suedezët në stadiumin “Adem Jashari”në Mitrovicë.

Klubi më i madh në Kosovë tashmë e ka mbyllur aventurën e parë historike në Europa League, pasi është eliminuar nga 13 herë kampioni i Suedisë me rezultat të përgjithshëm 6-0 nga të dyja ndeshjet.

Sidoqoftë paraqitja në takimine kthimit ishte mëse e dinjitetshme nga bardhekaltërit, të cilët përsëri e vuajtën mungesën e përvojës përballë një kundërshtari dukshëm më kualitativ.

Me tri ndryshime në formacionin startues,krahasuar nga ndeshja e parë në Suedi të cilën Prishtina e humbi me rezultat të thellë 5-0,këtë rradhë skuadra e Arsim Thaqit luajti më e tërhequr prapa,duke ia lejuar mbajtjen e topit skuadrës kundërshtare,e cila poashtu nuk startoi me formacionin më të mirë të mundshëm.

Megjithatë 25 e minutat e para,kaluan nën dominimin e mysafirëve të cilët qarkulluan topin,por nuk arritën të krijojnë diçka serioze para portës.Prishtina guxoi për herë të parë,duke dalë rrezikshëm përpara në minutën e 26-të,kur pas një harkimi nga krahu i djathtë Liridon Leci gjuajti me kokë jashtë.

Dy minuta më pas Liridon Fetahaj tentoi me goditje nga jashtë zonës por gjuajta e tij përfundoi lartë mbi portë.Në minutën e 31 Norrkoping pati rastin e vetëm të rrezikshëm në pjesën e parë përmes mesfushorit Gudmundur Thorarinsson,i cili me kokë shpërdoroi harkimin e mirë nga Eliasson.

Rasti më i mirë i Prishtinës në këtë ndeshje ishte ai i Lorik Maxhunit në minutën e 38-të.Maxhuni përpak sa nuk i gëzoi tifozët në stadium, me një goditje të fortë nga distanca,por për fat të keq goditja e tij vetëm e ledhatoi shtyllën e djathtë pingule.

Me rezultat 0-0 përfundoi pjesa e parë,kurse e dyta filloi pothuajse në mënyrë identike me atë të parën.Rasti i parë ne pjesën e dytë i shfaqet sulmuesit Basid Khalid i cili pasi morri një pasim të mirë nga Lorik Boshnjaku,qëlloi vetëm rrjetën e jashtme.Kur dukej se Prishtina kishte marrë gjithçka nën kontrollë,pikërisht atëherë erdhi në shprehje përvoja e kundërshtarit.Një gabim i kapitenit Armend Dallku i kushtoi vendasve me gol,pasi sulmuesi Sebastian Andersson përfitoi mjaftë mire,për ta kaluar Norrkoping-un në epërsi.

Deri në fund Prishtina u mundua që të paktën të nxjerrë një barazim,por pavarësisht ndërrimeve të bëra dhe tentimeve të shumta,nuk arriti ta shmang humbjen e dytë në debutimin e saj në Europaligë.Me Trepçën 89 gjithashtu të eliminuar tashmë skuadrat nga Kosova e përfundojnë aventurën e tyre të parë Evropiane,dhe koncentrimin e kthejnë nga një tjetër kampionat i gjatë vendor që do ti pres në vazhdim,me shpresën se do të kenë paraqitje më të mira në Evropë vitin e ardhshëm.