Progni: I lumtur që u riktheva, dua titullin me Partizanin

Pas 9 viteve Gerhard Progni, rikthehet te Partizani. Pasi u prezantua si blerja më e re e të Kuqëve me të cilët firmosi një kontratë 2-vjecare, mesfushori 30-vjecar ka zhvilluar edhe stërvitjen e parë me Partizanin që vazhdon përgatitjet në kompleksin Internacional në Pezë Helmës, për pjesëmarrjen në turin e parë kualifikues të Europa League. Për mikfrofonin e Supersport Progni tha edhe fjalët e para si një futbollist i Kuq, duke bërë edhe një krahasim sesa ka ndryshuar Partizani në këto 9 vite.

” Ndihem mjaft i lumtur për këtë rikthim jo vetëm unë por edhe familja ime, sepse te ky klub kam nisur karrierën time dhe jam afirmuar si futbollist shpresoj të bëj mirë te Partizani.Kanë ndryshuar shumë gjëra që nga presidenca, duke filluar me menatalitetin e skuadrës dhe grupin e futbollistëve, ndërsa drejtuesit janë pothuajse të njëjtët persona”.

Te Partizani Progni ka ardhur me një synim të qartë dhe të vetëm.

“Kam shumë besim që eksperienca ime do ti shërbejë shumë ekipit, prandaj kam ardhur këtu pasi Partizani tashmë ka një grup të kompletuar, dhe shpresoj të fitoj titullin kampion me të Kuqtë”

30-vjecari foli edhe për eksperiencën te Teuta, ndërsa nuk premtoi sesa gola do të shënojë me të Kuqtë. Ai shprehu gjithashtu bindjen se Partizani do të bëjë një paraqitje të mirë në Kupat e Europës.

” Te Teuta kalova një përvojë të bukur por tani mendoj vetëm për Partizanin, nuk mund të them sesa gola do të shënoj. Shpresoj të bëj mirë. Duam të kemi një paraqitje dinjitoze edhe në Kupat e Europës”.

Në stërvitjen e fundit të Partizanit mungoi mbrojtësi Renato Malota për shkak të disa problemeve në gju, ndërsa te 15-herë kampionët është afruar në provë mbrojtësi boshnjak Nikola Becevic.