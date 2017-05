Protagonistët e Kukësit kampion

Një titull historik, një titull i fituar pa pësuar asnjë humbje në 35 javë kampionat. Kukësi ia doli, pas 5 vitesh përpjekje ja doli të shkruante historinë, një histori e ndëtuar në një gjysmë dekade, për meritë edhe të një presidenti si Safet Gjici që bëri gjithcka për të ti dhënë një tjetër fytyrë këtij Kukësi dhe për ta shndërruar në një super skuadër për futbollin shqiptar, pasi të kalosh 3 ture në Europë që në prezantimin e parë dhe të qëndrosh për 5 vjet në majat të larta të renditjes nuk është dicka e lehtë. Pero Pejic me 28 golat e tij është padiskutim emblema ose më saktë lojtari simbol i Kukësit kampion, por për të fituar titullin e parë në historinë e klubit kanë dhënë kontributin e tyre edhe shumë protagonistë të tjerë. Përvec se ka patur një sulmues të jashtëzakonshëm, te Kukësi i këtij sezoni mes shtyllave ka qëndruar edhe një superportier. Enea Kolici është treguar thjeshtë fantastik, ka munguar në vetëm 1 takim dhe ka pësuar vetëm 16 gola në këtë sezon. Falë edhe pritjeve të 31-vjecarit nga Pogradeci, skuadra e Gjokës ka marrë pikë të rëndësishme në këtë sezon që kanë ndihmuar të fitojë titullin dhe të ruajë pathyeshmërinë. Një tjetër protagonist i këtij suksesi të madh është kapiteni Rrahman Hallaci.

Në sezonin e tij të 5-të me Kukësin 33-vjecari kurorëzoi me sukses një ëndërr, dhe pas një jave në Gjirokastër me shiritin e kapitenit në krah, do të ngrejë lart për herë të parë në historinë e klubit të Kukësit titullin kampion. Me largimin e Malotës dhe Micit në verë, u duk sikur mbrojtja e Kukësit u dobësua, por aty prej vitesh luante një lojtar si Ylli Shameti një lider i heshtur, që në këtë sezon falë eksperiencës së tij, krijoi një dyshe fantastike dhe të pakalueshme në qëndër të prapavijës me Albi Allën që përfitoi edhe qetësia e Shametit për tu shndërruar papritur në zbulimin më të bukur të këtij sezoni, duke debutuar edhe në kombëtaren shqiptare. Edhe Entonio Pashaj e Rexhep Memini kanë meritat e tyre, sepse sa herë që trajneri Gjoka i ka thërritur në aksion kanë dhuruar paraqitje shumë të mira, ashtu si Rrumbullaku që afrua në Janar dhe ka luajtur deri tani në 9 takime në krahun e majtë të mbrojtjes duke rezultuar një blerje e goditur. Kukësi ka në skuadër edhe shumë lojtarë polivalentë, njëri prej tyre është padiskutim Eni Imami. Roli i tij natyral në fushë është ai i mesfushorit por të mbuluar problemet në mbrojtje, për shkak të dëmtimeve fillimisht të Polizoi Arbrit dhe më pas të Rrumbullakut, Gjoka e përshtati Imamin si mbrojtës të majtë me 24-vjecarin që i shpërbleu besimin trajnerit duke zhvilluar një fund sezoni të shkëlqyer.

Nga mbrojtja në mesfushë, për të fituar titullin duhet të kesh këmbë të forta dhe vizion për lojën. Të dyja këto cilësi i shkojnë përshtat Besar Musollin i cili ashtu si kapiteni Hallaci u bë që në fillim pjesë e projektit të Kukësit për të arritur pikën kulmore që është fitimi i titullit kampion. Mesfushori kosovar është ai që prish aksionet sulmuese të kundërshtarëve, dhe di të shpërndajë shumë mirë lojën sa herë që ka topin në këmbë. Një vlerë e mesfushës së Kukësit në këtë sezon ishte edhe Nijaz Lena që bashkë Musollin formoi një dyshe shumë të bukur në qëndër të repartit të ndërmjetëm.Në fillim të sezonit të kaluar te Kukësi u afruan shumë lojtarë brazilianë, por i vetmi i mbijetuar është Jean Carioca, pasi Erick Flores apo Felipe Moreira janë harruar tashmë nga tifozeria verilindore. 28-vjecari me 32 paraqitje dhe 1 gol të realizuar, ka rezultuar një futbollist i pazëvendësueshëm për skemat e Ernest Gjokës, kjo për shkak edhe të klasit të madh që zotëron Carioca. Si mesfushor krahu është aktivizuar edhe kroati Matija Dvornekovic, që gjithashtu ka rezultuar një lojtar kyc duke shënuar dhe 4 gola. Nuk mund të harrohet Kushtrim Lushtaku, që edhe pse shumicën e ndeshjeve i ka nisur nga stoli ka rezultuar gjithmonë i vlefshëm për këtë Kukës ashtu si edhe Elton Cale. Braziliani i afruar në Janar i dha një pikë Kukësit, me atë gol të mrekullueshëm në minutat e fundit në Korcë ndaj Skënderbeut, ndërsa numëron në total 14 takime dhe 2 gola të realizuar.

Duhet përmendur edhe Edon Hasani edhe pse u largua nga Kukësi përpara disa muajsh, 25-vjecari shkodran luajti në 19 ndeshje duke ndihmuar verilindorët me paraqitjet e tij ndërsa një element i vlefshëm ka qenë edhe Bedri Greca. Për të kaluar te sulmi aty ku Pero Pejic është treguar thjeshtë fenomenal duke realizuar 54,9 % të golave të Kukësit. Me 28 finalizime bomberi kroat është shpallur edhe golashënuesi më i mirë, por Pero duhet të falenderojë edhe Izair Eminin. Sulmuesi tetovar ka sakfrikuar shumë duke luajtur i terhequr dhe kjo është një nga arsyet kryesore që ka realizuar vetëm 8 gola në 29 ndeshje. Sindrit Guri është një tjetër lojtar që ka bërë mirë. Talenti shkodran ka shënuar vetëm 2 gola por ka pasur raste kur ka luajtur edhe si mesfushor krahu, ndërsa braziliani Rangel me vetëm një gol ndaj Teutës në fazën e dytë që i hapi rrugën fitores së parë në transfertë të Kukësit, është protagonisti i fundit i një titulli për të cilin është punuar 5 vjet dhe u fitua më në fund nga verilindorët.