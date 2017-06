Ramadani: Ndaj Francës të tregojmë kualitetin tonë

Përballë Francës, jo vetëm për një miqësore luksi, por edhe për të treguar cilësinë e ekipit Shpresa, në prag të kualifikueseve të Kampionatit Europian. Mesfushori Ylber Ramadani ka besim te skuadra kuqezi, pavarësisht mungesave të të dëmtuarve Qazim Laçi, Emanuele Ndoj dhe Leonardo Maloku, me tre lojtarët që do të largohen nga ekipi, ndërsa stafi teknik ka vendosur të grumbullojë Agim Zekën Lille dhe Regi Lushkja i Laçit.

Pikë së pari do të mendojmë vetëm për ndeshjen me Francën dhe më pas për kualifikuesen me Estoninë. Duhet të qasemi seriozisht me Francën dhe më pas të bëjmë analizën për Estoninë. Me Francën është një ndeshje mjaft e mirë: dihet kualiteti që ka kjo skuadër, por duhet të tregojmë edhe ne kualitetin tonë.

Me mendjen te Franca, por me llogaritë drejt Europianit. Nëntë fitueset e grupeve kualifikohen direkt, ndërsa katër skuadrat më të mira të vendeve të dytë do të luajnë ndeshje play-off për të përcaktuar dy skuadra të tjera që do të shkojnë në fazën finale në Itali dhe San Marino.

Do të hyjmë nga minuta e parë të bëjmë në fushë atë që do të na thotë trajneri. Rezultatin e di vetëm Zoti. Kemi një grup mjaft të mirë dhe jemi të rinj në moshë. Kemi lojtarë mjaft cilësorë, që luajnë në ekipe të mëdha dhe mendoj që do ia arrijmë qëllimit. Ne do hyjmë në çdo ndeshje për të luajtur dhe për të arritur objektivat tanë.

Pas një sezoni si protagonist te Partizani, interesimi për Ramadanin nuk ka munguar. Për momentin mesfushori i lindur në Ferizaj mendon vetëm për të kuqtë, ku ka edhe një vit kontratë, ndërsa mbetet i hapur për oferta.

Për momentin do të mendoj vetëm për Partizanin. Nëse paraqitet ndonjë ofertë do të ulem ta diskutoj me kryesinë e klubit dhe të shohim se çfarë d të ndodhë.