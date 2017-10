Reagimet e Iuliano dhe Maganit

Duket i çliruar trajneri i Partizanit, Mark Iuliano pas fitores me Teutën, e para në kampionat për të kuqtë. Ja çfarë tha italiani për Supersport, në emisionin “Gol pas Goli”.

“Jam i kenaqur per shume gjera. E para, pasi skuadra tregoi karakter dhe deshi ta tregonte nga ferri futbollistik kaluam ne parasje, pasi patem kurajon per t’u ringjitur, edhe pse gabuam shume ne fillim, qofte edhe pasime te thjeshta dhe paksa e denuam vete veten, por aty ku mbaroi fati keq, ne momentin qe vuajtem me shume beme gol dhe dicka u rindez. Skuadra u kthye ne fushe per te kerkuar fitoren, dhe beme nje prove karakteri dhe mendoj qe ne fund merituam fitoren.”

Nga kampi durrsak, Gugash Magani shprehet i zhgënjyer për humbjen duke marrë totalisht përgjegjësinë.

“Sot jam i hidhëruar se skuadra ne pergjithesi beri loje te mire, por u gezuam shume shpejt, por rregulli eshte qe mos te gezohemi as te hidherohemi para se te perfundoje loja e rregullt. Ishte nje humbje qe ne e kemi dhuruar, kundershtari menaxhoi shume mire, por ne sot e kemi humbur vete ndeshjen, keshtu qe nuk kam c’te them per kete. Do ta analizojme pjesen e menaxhimit, pasi nje skuader qe do te shkoje lart duhet te menaxhoje, por kjo nuk eshte vetem detyre e trajnerit, por gjithsesi pergjegjesia eshte edhe imja.”

Në përfundim, për Supersport foli edhe Xhevahir Sukaj.

“Nuk e kemi pasur asnjehere problem bashkimin e ekipit, pasi keshtu kemi qene gjithmone. 4 ndeshje pa gol ishte fatkeqesi per ne, ishte bllokim nga koka, por na pa Zoti dhe arritem ta fitonim ndeshjen. Nuk jam vetem une i rendesishem te skuadra, jane te gjithe. Une do te jap maksimumin sa here te luaj.”