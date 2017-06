Reagimet e kuqezinjve për De Biasin

Ndarjet gjithmone jane te veshtira, ne cfardolloj marrdhenje dhe en futboll po ashtu. Trajner tifoz, trajner futbollist, apoe dhe trajner president. Largimi zyrtar I dites se sotme te Gianni De Biassit nga drejtimi I komberes shqiptare te futbollit ka bere qe absolutisht shume prej futbollisteve per te mos thene te gjithe jane kthyer ne poet per te shprehur sa me paster dhe qarte ate qe ndjejne ne keto moment per njeriun I cili sipas syte Iu ka dhene shume nga vetja.

Ish kapiteni I kombetares Lorik Cana falenderon per gjithcka ka bere trajnerin.

Kjo është ajo që meritoni Rrespekt !!! Flm për kontributin , eksperiencën , rrugëtimin tonë dhe miqësinë. Bashkë kemi përjetu momente të paharruëshme për të gjithë ne – shkruan Cana

Ndersa ne te njejten linje qendron edhe ansi agolli I cili behet nostalgjik duke kujtuar momentet me te bukura sigurisht qe dhe fotoja nuk mudn te ishte zgjedhur ndryshe vecse festive.

Faleminderit Mister!

Në 6 vitet tuaja në drejtimin e kombëtares, na mësuat shumë, na treguat qe forca e grupit mund të sjellë rezultate të pamenduara, e na bëtë të besojmë më shumë tek vetvetja. Bashkë arritëm të shkruajmë historinë e futbollit shqiptar, e emri juaj aty qëndron me shkronja kapitale.

Po e lini skuadrën në një nivel më të lartë seç e gjetët para 6 vjetësh, me pretendime për rezultate më të mira e per lojë me të bukur.

Për të gjitha këto, jam i bindur që shqiptarët do t’ju mirëpresin gjithmonë. Fundja, edhe ju jeni një prej nesh tashmë.

Mirupafshim ne rrethana të tjera, e uroj kurrë si kundërshtarë!

Ishte një nder.

Shkodrani Elseid Hysaj nuk ka ngruaur ashtu si shoket e tij te tjetre te skuadres te beje nje falenderim public per trajnerin De Biassi

Faleminderit mister de biasi qe NDRYSHOVE Shqiperin nga nje EKIP Te VOGEL ne nje EKIP te MADHE.!! Faleminderit edhe per ata emocione te paharrushme ne franc!! GRAZIE #debiasi 🇦🇱 👉🏻 I VERTET!!Ndersa Sokol Cikalleshi ka shkruar:



Kush te ka njohur sdo te te harroj kurre, kush do te te harroj ste ka njohur me te vertete ! Nga thellesia e zemres faleminderit Mister !Fjal pak por kuptimplote Armando Sadiku i uron fat ne gjithcka De Biassit ndersa Andi Lila pranon se ky lajm mbi largimin e trajnerit e ka prekur vertet shume.



Mister,nuk më vjen turp të them qe me vjen per te qare,nuk i kam pelqyer asnjehere ndarjet! Te falenderoj shume per gjithcka ke bere per mua,me ke ndihmuar te rritem si njeri dhe si lojtar !

Realizuat endrren me te madhe te femijerise time,te luaja ne Europian dhe te nderoja vendin tim.

Do jesh gjithmone ne zemren time.

Me shum dashuri Andi Lila!