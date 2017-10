Reagimet e Mezanit dhe Dajës

Trajneri i Laçit, Gentjan Mezani ndjen keqardhje për humbjen ndaj Skënderbeut. I pyetur në emsionin “Gol pas Goli” në Supersport, tekniku u shpreh:

“Kam keqardhje per penalltine e humbur. Skenderbeu humbi shume raste, por ne beme ndeshjen tone. E dinim qe do te ishte nje ndeshje e veshtire. Duhet ta pranojme kete rezultat. Flamurtari? Do te kerkojme maksimumin e pikeve sepse luajme ne shtepi.”

Edhe pse mori 3 pikët, Ilir Daja nuk i kursen kritikat per Skënderbeun:

“Duhet të jemi më efikas me rastet që krijojme sidomos me ekipet që vijne dhe mbrohen. Me shqetësoi fakti që me keta lojtare nuk duhet te kemi doza emocionale dhe te mos humbasim rrjedhen llogjike. Duhet te punojme me shume me finalizimin sepse cdo lloj goli me skuadra mbrojtese e ndihmon ekipin te dale tek loja e vet.”