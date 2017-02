Reagimet e Milinkovic dhe Haxhiut

Trajneri Milinkovic foli për mikrofonin e Supersport pas fitores së marrë në shtëpi ndaj Korabit.

“Ishte një ndeshje e vështirë. Kur rivali nuk ka asgjë për të humbur, ashtu siç ishte në rastin e Korabit, ndeshjet janë gjithmonë të vështira. çdo rezultat tjetër, përveç fitores, për ne do të ishte dështim. 20 minutat e pjesës së dytë ishin shumë të mira për ne. Shënuam 2 gola dhe u paraqitëm mirë. Në pjesën e parë provuam të luanim mirë, por ishim të avashtë në fushë. Më vjen keq për kartonat e kuq, pasi ishte një lojë korrekte.”

Nga ana tjetër, Gerd Haxhiu, vlerësoi paraqitjen e skuadrës së tij, pavarësisht humbjes.

“E kishim përgatitur ndeshjen me detaje. Në pjesën e parë nuk u rrezikuam pothuajse fare nga një rival me cilësi. Pjesa e parë ishte pothuajse perfekte për ne. Mbas mosshënimit të penalltisë, ishte një goditje psikologjike e skuadrës. U munduam të reagonim, por ishin reagime dëshpëruese më shumë. Me vjen keq për lojtarët, pasi bëmë një ndeshje të mirë. Mendoj se kemi bërë ndeshjen më të mirë në transfertë, që kur jam unë trajner. Kishim besim për një rezultat pozitiv, dhe mundesitë u krijuan, por nuk patëm fat.”