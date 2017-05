Reagimet pas finales së Kupës

Erando Karabeci

” Nuk ka nevojë për shumë koment, e kemi bërë të ditur që ky është trofeu më i trishtueshëm që kam marrë jo vetëm unë por edhe Tirana në të gjithë historinë e saj. Nuk është vetëm faji ynë që kemi arritur në këtë pikë, janë shumë faktorë që Tirana ra nga kategoria. Ka patur disa njerëz që kanë hedhur baltë mbi fanellën e Tiranës klubin më të madh në vend. Nuk dua të justifikohem sepse ne kemi fajin tonë, por gjyqtarët janë shkaktarët kryesorë, të rrëzimit të Tiranës nga kategoria. Për momentin nuk mund të të jap një përgjigje se ca do bëjmë unë dhe futbollistët e tjerë por do flasim me presidentin për të dalë në një vendim”.

Mirel Josa

” Nuk mund të flas për entuziasëm, sepse cfarë entuziasmi mund të kishte, pas atij dështimi në kampionat. Nuk dua tu heq meritat futbollistëve por sot ka qenë një ditë e trishtueshme për mua, përvec asaj dite që u rrëzuam nga kategoria. Humbja me Vllazninë, barazimi me Lacin dhe barazimi me Teutën na sollën në këtë gjëndje. Pas zhgënjimit që morëm në kampionat, kupa është e barabartë me zero. Është një problem që do të diskutohet me klubin, është një problem që nuk më intereson shumë, jo se do të largohem nga Tirana. Edhe nëse do të kishim siguruar qëndrimin për të ardhmen time do të flisja në të njëjtën mënyrë, do presim sesi do të shohim sesi do të rrjedhin gjërat. Tifozët gjithmonë kanë drejtë, ata akuzojnë vetëm presidentin por unë mund të them që edhe ne kemi fajin tonë pasi nuk është vetëm presidenti fajtor”.

Orges Shehi

” Futbolli i tillë është kështu që duhet të pranojmë verdiktin që dha fusha. Besoj se e ardhmja e Skënderbeut, por unë duhet të mendoj të ardhmen time. Jam në dilema të mëdha dhe mund ti jap edhe fund karrierës. Jo se jemi nën presion por na ka vrarë shumë humbja e titullit. Sigurisht që quhet sezon i dështuar sepse e mbyllëm pa trofe dhe me humbjen e Kupës sot i vumë kapak”.

Ilir Daja

” Mungesat e shumta që kishim, të cilave sëfundmi iu shtua edhe Orelesi, pa harruar Salihin dhe Osmanin, plus që Latifi dhe Mici kishin disa probleme bënë që ne sot të luanim me lojtarët që kishin më pak minuta në këmbë dhe ta humbisnim këtë sfidë. Lojtarët me më shumë eksperiencë duhet të merrnin skuadrën për dore por nuk bënë pasi nuk kishin motivimin e nevojshëm duke parë edhe problemet e Tiranës. Nuk arritëm të merrnin titullin kampion sepse nuk na lanë jo se nuk e meritonim”.