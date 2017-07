Reagimi i Kukesit: Eksperiencë e paharrueshme!

Klubi i Kukësit jep një mesazh mjaft domethënës vetëm një ditë pas eliminimimit nga Sherifi i Tiraspolit në raundin e dytë të Championsit. Një mesazh i cili sugjeron se ky projekt i nisur 5 vite më parë do të vijojë të jetë i sukseshshëm pavarësisht se rrethanat, apo fati, nganjëherë nuk të japin atë që takon. Në një moment kur gjithcka duhet të nisë nga e para, klubi verilindor i bën një përmbledhje të shkurtër ecurisë së sezonit të fundit, duke e nisur me një falenderim për të gjithë ata që dha kontribut në arritjet e ketij ekipi.

Faleminderit për të gjitha emocionet!

Ishte një eksperiencë e bukur, shumë. Në harkun kohor të një viti fituam të 3 trofetë. E filluam me Kupën, Supërkupën dhe e mbyllëm me fitimin e kampionatit. Më mirë s’ka ku të shkojë.

Champions League ishte një tjetër eksperiencë e paharrueshme, kujtime të forta dhe lot. Megjithatë, jemi krenarë, bëmë maksimumin, luajtëm me shpirt, por ndonjëherë nuk mjafton, fati s’ishte me ne.

Të gjithë ne duhet të shohim përpara dhe të presim sukseset e tjera. Ekip dhe tifozë jemi një!

Ndoshta duhen pak ditë refkektim dhe gjithcka do të nisë me vrullim me të cilin është mësuar të punojë presidenca kukesiane, me ambicien për të qenë sërish protagonistë kryesore në sezonin që po troket. Objektivi i parë është Superkupa e Shqipërisë, trofe të cilin verilindorët dëshirojnë ta ngrenë larg për të dytin vit radhazi.